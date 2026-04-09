魚池鄉投61線及金天巷拓寬完工通車　日月潭至九族減30分鐘車程

▲串聯日月潭與九族文化村的魚池投61線及金天巷拓寬完工通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

魚池鄉「百年歷史古道」投61線及金天巷長年以來是中明村、大林村居民往返的重要通道，因舊有路幅狹窄、彎道多且會車不易，限制地方發展，經地方民眾超過30年殷殷企盼，花費1年8個月和3.4億經費的相關拓寬改善工程日前終於完成並通車，往返日月潭孔雀園至九族文化村可縮短近30鐘車程，大幅優化觀光動線。

南投縣政府8日舉辦「魚池鄉投61線1K+500~3K+820道路拓寬改善工程」及「金天巷瓶頸路段改善工程」通車典禮，並同步辦理普渡法會，虔誠祈求新拓寬的道路通車平安；縣長許淑華率領縣府團隊，立委馬文君、內政部國土管理署中區分署長陳俊雄，縣議員石慶龍、謝明謀、王秋淑，魚池鄉長劉啟帆及眾多村長，鄉代會主席梁政裕、副主席王若嵐等代表都出席，更有大批鄉親冒雨參加，由許淑華偕所有參加人員虔誠為普度法會開香祈福。

「等了超過30年，歷經5任鄉長、縣長，終於通車了！」曾擔任4屆魚池鄉民代表會主席的日月潭文武廟董事長張德林，當天向歷年來促成拓寬這條串連日月潭到魚池街仔重要道路的每位推手，多次鞠躬、道出在地民眾的衷心感謝。

許淑華指出，投61線及金天巷的歷史可追溯至百年前邵族原住民開闢，就如張德林所說，從老鄉長黃宋華開始推動拓寬改善，最後在前縣長林明溱支持下，縣府爭取到中央內政部和交通部81%的經費補助，加上自籌近兩成配合款，共花費3億4263萬元（含投61線2億2880萬元及金天巷6636萬元），解決徵地難題，原本不到5公尺寬的舊路終於拓寬為8公尺，並能提供大型遊覽車安全通行；他很高興與地方各界共同見證這條百年歷史古道翻轉為現代化便捷道路，除方便當地居民通勤與農產運輸，更能將日月潭與九族文化村兩大觀光熱點緊密結合、帶動魚池鄉整體經濟效益。

縣府工務處指出，本次改善工程自113年7月開工、於115年3月順利完工，總長度約2.64公里，相較於繞行台21線環潭公路（約11公里），現在經由投61線串聯交通節點僅需約4公里，節省約30分鐘車程；拓寬後道路符合安全標準，正式開放甲類大客車通行，將有效紓解觀光尖峰時期的交通壅塞。