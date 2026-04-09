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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台日首次半導體國會對談　郭國文、何欣純聚焦深化供應鏈

▲▼民進黨立委何欣純、郭國文、日本半導體戰略推進議員聯盟會長山際大志郎（右二）、關芳弘眾議員（右一）。（圖／何欣純辦公是提供）

▲民進黨立委何欣純、郭國文、日本半導體戰略推進議員聯盟會長山際大志郎（右二）、關芳弘眾議員（右一）。（圖／何欣純辦公是提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委、台中市長參選人何欣純與「台灣半導體戰略國會議員聯盟」會長郭國文9日拜會日本眾議院，與「日本半導體戰略推進議員聯盟」會長山際大志郎、事務局長關芳弘等2位日本眾議員，展開台日半導體戰略推進國會議員2+2對談，針對台日雙方供應鏈重組、經濟安全保障及技術防護等議題深入交換意見。

郭國文表示，光是從台積電海外投資，就看出台日友好的精神，因為只有日本JASM是台積電與客戶夥伴合資企業，是全球唯一「合資」的海外廠，不只代表台日是密不可分的夥伴，更凸顯台日半導體產業上有更多合作空間。

郭國文指出，台日皆將半導體視為重要的戰略產業與物資，其中打造「非紅供應鏈」是雙方共同課題。郭國文認為，除了在法律規範上，加嚴防範經濟間諜與紅色滲透，也希望透過建立台日通報窗口，確保「防弊」上能有效又即時。

▲▼民進黨立委何欣純、郭國文與日本半導體戰略推進議員聯盟會長山際大志郎、關芳弘眾議員，展開台日半導體戰略推進國會議員2+2對談。（圖／何欣純辦公是提供）

另外，郭國文也提議，在半導體製程的後段封裝上，是目前台日皆積極強化的技術與設備，若雙方可以共同投入研發，不僅能加速進展，更能進一步強化供應鏈與經濟安保，達到加乘的效益。

何欣純則表示，面對全球半導體供應鏈重整與地緣政治變化，台灣與日本在半導體領域具有高度互補優勢，未來應在國會與政策層面建立更緊密合作機制，共同打造具韌性的非紅供應鏈體系。

何欣純指出，台灣在IC設計、先進製程及封裝測試等領域具備世界級競爭力，同時先進製程及封測產業都有在台中的中科落腳生產，日本則在半導體設備、化學材料及關鍵零組件方面擁有深厚基礎，雙方若能進一步整合優勢，不僅可提升台日產業互惠，也有助於強化區域經濟安保布局。她說，台日半導體合作不只是產業議題，更是雙邊夥伴關係持續深化的重要戰略支點。

何欣純認為，這次會談聚焦三大方向。第一，因應供應鏈過度依賴單一來源所帶來的風險，台日應共同推動更具韌性的半導體非紅供應鏈，降低外部威壓與地緣政治衝擊。第二，面對紅色滲透及經濟間諜風險，台日有必要強化關鍵技術保護機制，並研議建立雙邊通報窗口，提升資訊共享與即時應變能力。第三，針對半導體後段封測及設備合作，雙方可進一步尋求共同投資與企業合作機會，避免低價傾銷破壞既有供應鏈秩序，鞏固台日半導體產業聯盟。

何欣純說，隨著日本政府近年積極推動供應鏈重建，強調擺脫對特定國家的過度依賴，並朝向與理念相近國家深化合作，台灣正是日本最重要、最值得信賴的夥伴之一。透過此次國會議員對談，不僅有助於釐清雙方政策合作方向，也為未來在半導體、經濟安全及產業聯盟等面向奠定更具體基礎。

最後，何欣純表示，台灣國安局的報告指出，中共依「十五五」規劃當中，側重於拉攏台灣AI、半導體、精密機械等高科技產業，在台日產業相互投資、設廠的狀況下，台灣政府與國會更需要合作，加強台日雙邊各項情資分享合作，共同防堵中國各種類型的滲透。

▲▼民進黨立委何欣純、郭國文與日本半導體戰略推進議員聯盟會長山際大志郎、關芳弘眾議員，展開台日半導體戰略推進國會議員2+2對談。（圖／何欣純辦公是提供）

日方則回應，確實過去也注意到有中國滲透的現象，但目前對於中資滲透企業，尤其是併購中小企業導致技術外流上，都僅有罰金，並未有更多的法律責任，因此日方也提及，目前高市政府正在研擬推動《反間諜法》，希望可以預防問題。

除此之外，在台日半導體相互投資下，日方也同意建立台日國會窗口，針對可能涉及中資滲透的部分做情資交流，希望藉此提前預防關鍵技術遭外流。同時，日方也呼應郭國文提出，在次世代半導體發展上共同合作的想法，雙方達成共識，將回去盤點適合共同研發的環節，未來再進一步討論更具體的合作方案。

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