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社會 社會焦點 保障人權

騎士挨罰1千2控「警不在場」算偷拍　搬舊法條慘被法官打臉

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

廖姓騎士因超速被移動式測速儀器逕行舉發，慘吞1200元罰款，廖男不服提起行政訴訟，主張員警架設儀器後即離開現場，未顯示身分，程序有明顯瑕疵提出行政訴訟，法院審理，超速取締僅需依法設置預告標誌，且相關作業注意事項已停止適用，判決駁回訴訟。

判決書指出，廖姓男子於2025年9月間，騎乘機車行經九如鄉台3線時，因行車速度達時速66公里，超過當地50公里速限，遭警方以移動式測速儀器拍照舉發，被裁處新臺幣1,200元罰鍰。

廖男對此表示不服，他主張，舉發員警明顯是在設定好測速照相機的連續拍照或攝影功能後，便逕自離開現場。他認為這違反了《警察職權行使法》第4條關於警察行使職權應顯示身分的規定，且不符合內政部警政署頒布之「交通違規稽查作業注意事項」，認為舉發程序具有明顯瑕疵，難謂適法。

高雄區監理所則辯稱，當天在距離測速儀器150公尺處已依法設置「警52」測速取締標誌，且標誌清晰可辨，符合《道路交通管理處罰條例》規定。監理所強調，逕行舉發本就是針對「不宜攔截」或「利用科學儀器輔助」的情形，屬於「非接觸式」採證，員警無須在車輛行經瞬間顯示身分。

法院審理，認為警察採用移動式儀器取締超速，只需在前方100至300公尺處設置明顯的標誌（即警52標誌），讓駕駛人有預見可能性即可，員警並不需要站在儀器旁供民眾辨識。

法院進一步指出，廖男引用的「交通違規稽查與輕微違規勸導作業注意事項」，早於2019年12月31日即經內政部警政署宣告停止適用。法官確認該測速儀器檢定合格且標誌設置無誤，廖男超速屬實，縱非故意亦有過失，因此駁回其訴訟，廖男除須繳納罰鍰外，還須負擔300元的訴訟費用。

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