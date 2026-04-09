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夏季居家防蚊　醫師提醒電蚊香使用須注意通風

▲台南中西區西賢里昨晚出現大量蚊蟲，經專家鑑定為「鹹水家蚊」，非登革熱病媒蚊。（記者林東良翻攝，下同）

▲隨著夏季氣溫升高且環境潮濕，病媒蚊問題再度成為民眾居家生活的困擾。（資料照片）

記者游瓊華／台中報導

隨著夏季氣溫升高且環境潮濕，病媒蚊問題再度成為民眾居家生活的困擾。許多家庭為了防範蚊蟲叮咬，常嘗試多種防蚊手段，當中包括液體電蚊香。但家醫科醫師提醒，使用液體電蚊香得注意空氣流通、也要注意安全性，才能建立穩定的室內防蚊環境，減少蚊蟲干擾。

家醫科醫師許書華表示，市售合法防蚊產品均須符合政府規範並通過安全性評估。以常見的「除蟲菊酯」成分為例，在一般使用情境下對人體的影響相對較低。不過醫師提醒，使用時務必保持室內空氣流通，避免與人體距離過近，並建議善用產品的定時功能，以確保使用安全。

針對使用時機，醫師指出，由於蚊子會受人體氣味與體溫吸引，單靠人工捕捉效果有限。建議在睡前約30分鐘先行啟動電蚊香，並放置於空氣流動處，讓成分均勻擴散，避免濃度過度累積。透過預先建立防蚊環境，能更有效地降低夜間蚊蟲叮咬的機率。

業者也提醒，在選購產品時，民眾應優先確認產品是否具備政府核准字號、成分標示是否清楚。此外，電蚊香器的硬體安全性也是關鍵，建議選擇具備耐熱材質、恆溫設計以及自動斷電防護機制的產品，以降低長時間運作可能產生的過熱或燙傷風險。

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