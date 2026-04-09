台南智慧機器人高峰論壇登場　黃偉哲：找出城市關鍵定位

▲台南智慧機器人高峰論壇登場，產官學研齊聚交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府9日於台南遠東香格里拉飯店舉辦「台南智慧機器人高峰論壇」，匯聚中央、地方、學研與產業界逾百位代表齊聚交流，聚焦AI與機器人技術發展與應用落地，展現台南積極布局智慧機器人產業的決心。

台南市長黃偉哲表示，AI、機器人與無人機已成全球發展趨勢，即使國際局勢多變，科技仍持續深化人類生活依賴。台南近年已逐步導入相關應用，例如運用無人機提升登革熱防疫效率、推動校園AI輔助學習等，並持續整合產官學研資源，強化技術研發與實務應用。

黃偉哲強調，機器人發展速度快速，台南必須在這波浪潮中找到自身定位，透過論壇交流激盪創新火花，不僅提升城市治理效率，也讓科技教育向下扎根，帶動整體產業升級。

經發局指出，面對智慧化與自動化趨勢，機器人技術已成為產業轉型的重要引擎。台南正積極推動柳營科技工業區三期智慧機器人產業聚落，結合南科半導體優勢、沙崙智慧綠能科學城研發能量，以及在地大專院校與法人機構資源，呼應中央「大南方新矽谷」政策，打造研發、製造與應用並重的產業生態系。

此次論壇邀集華碩電腦、祥儀企業、上銀科技、凌羣電腦、研華科技等指標企業，以及工研院與產學研專家與會，並設置機器人展示與交流區，促進技術供應端與應用端媒合，加速研發成果導入市場。

論壇以「技術研發×產業應用×場域實證」為主軸，安排專題演講、產業論壇與跨域圓桌對談，下午場更聚焦AI與機器人跨域整合，以「建構台南智慧機器人產業聚落的關鍵路徑」為題，從政策、技術與產業面向深入探討，凝聚未來發展共識。

市府表示，此次高峰論壇不僅是技術交流平台，更是串聯中央政策與地方發展的重要節點。未來將持續透過產官學研合作，推動智慧機器人產業聚落成形，帶動產業升級與高值就業機會，讓科技成為台南邁向永續發展的重要動能。