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遶境叫外送「一口吃花枝丸」銷量飆11倍　雲林最愛麵線加臭豆腐

▲▼foodpanda公開繞境夯品。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda公開遶境最夯外送品。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣年度宗教盛事媽祖遶境、進香即將登場，外送平台foodpanda觀察去年數據發現，方便信徒食用的「一口吃花枝丸」銷量最高飆升11倍、豆花成長10倍；沿途縣市訂單也有變化，例如雲林的麵線搭配臭豆腐銷量明顯成長。

foodpanda指出，媽祖進香、遶境時方便邊走邊吃的美食是熱門選項，以炸物店「老虎吃雞」為例，脆皮花枝丸銷量增漲11倍，「打鐵豆花」清涼消暑，訂單也成長10倍。

foodpanda數據也顯示，遶境期間「運動飲料」訂單較同期成長近4成，結緣品則以諧音「吉利果」的奇異果最夯，訂單飆升3倍。此外，能幫信徒維持體面的「乾洗髮」銷量也增加3倍。

▲▼foodpanda公開繞境夯品。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda分享媽祖遶境熱銷美食。

除各種補給品銷量成長外，進香、遶境路線上的縣市訂單也有特別變化。例如台中、彰化的「鐵板料理」與「熱騰騰小吃」表現最好，雲林「迪化街紅麵線」搭配「脆皮臭豆腐」銷量明顯成長；嘉義則由「元爵味黃燜雞米飯」奪冠，吃得飽、出餐快的餐點是此期間最受歡迎的品項。

為應援香燈腳，foodpanda於雲林、台中、彰化、嘉義祭出限定地區美食外帶自取疊加優惠68折起：

1. 4月12日至27日外帶自取指定店家消費滿199元輸入「遶境拿自取」享85折優惠，最高現折35元，疊加優惠最高68折起，每人限用1次、兌完為止。

2. 4月12日至27日外帶自取指定店家消費滿199元輸入「遶境拿自取」享9折優惠，最高現折30元，疊加優惠最高72折起，每人限用 1 次、兌完為止。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats公開高雄市美食數據。（圖／Uber Eats提供，下同）

Uber Eats日前則首度公開高雄市美食外送數據，發現高雄人熱愛國民小吃「肉燥飯」的程度明顯高於北部，訂購頻率比台北高出47%，在地人氣美食「鍋燒意麵」訂購頻率更達台北的8倍，展現南部獨特的飲食偏好。高雄也是南台灣鹹酥雞訂購頻次最高的縣市，還有紅茶拿鐵、古早味紅茶等紅茶系飲品的購買頻率比台北多2倍以上。

此外，Uber Eats與好市多合作上架生鮮雜貨商品，2025年高雄地區銷售額較2024年成長28%，為全台成長前3名縣市之一。業者進一步觀察今年2月數據，好市多高雄店與大順店的外送熱銷商品前3名為「科克蘭冷藏全脂鮮乳」、「科克蘭美式大烤雞」及「科克蘭烤雞大腿」。

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