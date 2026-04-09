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快訊／漢神洲際包商拉布條抗議　館方：已督促總包盡速解決

▲漢神洲際。（圖／網友night_9478授權提供）

▲漢神洲際在開幕倒數的關鍵時刻，館外卻傳出有工程小包商現身拉布條抗議，指控遭欠款。（圖／網友night_9478授權提供）

記者游瓊華／台中報導

台中最新地標「漢神洲際廣場」將於明（10）日正式揭幕，不少台中市民早已摩拳擦掌準備朝聖。然而，就在開幕倒數的關鍵時刻，館外卻傳出有工程小包商現身拉布條抗議，指控遭欠款，引發網路熱議。對此，漢神洲際回應，強調該事件為總包工程公司與小包商間的財務糾紛，已督促處理。

▲▼漢神洲際,工地,漢神,百貨。（圖／記者許權毅攝）

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▲漢神洲際明天正式開幕。（圖／資料照片）

漢神洲際廣場規模宏大，面積達6.6萬坪，進駐品牌超過500家，其中包含150家全台首發或台中獨家旗艦店。交通方面，商場緊鄰台74線快速道路，並規劃高達6600席汽機車停車位，便利中彰投生活圈民眾往來。

不過，隨著開幕日逼近，網路上流傳多張內部瘋狂趕工、品牌趕貨進櫃的照片，讓不少網友質疑：「明天真的開得成嗎？」加上今日館外出現抗議布條，更讓外界憂心開幕狀況。

針對爭議，漢神洲際表示，抗議事件實為承攬工程之總包公司與其下層包商之間的財務糾紛，館方已第一時間督促總包公司盡快解決。至於民眾關心的開幕進度，漢神洲際強調，明日中午12點30分將準時迎客，館內預計有9成櫃位都會如期開幕，讓消費者逛個過癮。

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