　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸快遞業集體喊漲　告顧客通知書：油價走高供應鏈成本增加

▲▼大陸快遞貨運公司。（圖／CFP）

▲隨中東戰事影響油價，大陸快遞業出現漲價趨勢。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸多地快遞業者4月起出現新一輪集體調漲的趨勢，業者指稱是受燃油價格劇烈波動上升與政府部門整治「內捲式競爭」等因素疊加影響，使得公司營運成本增加，連帶牽動寄件價格上調，雖在大陸全國沒有一定的漲幅標準和強迫性，但普遍性漲價已成事實。

《紅星新聞》報導，關於此次調價，多家加盟制快遞公司在其發佈的「告客戶通知書」中均指出，近期燃油價格劇烈波動並持續走高，導致公司物流供應鏈成本顯著增加。為應對運營成本壓力，各公司決定對快遞收件價格進行調整。

外送,外送員,快遞,包裹,女性（示意圖／CFP）

以山東為例，中通、圓通、申通、韻達等公司已同步宣佈，自4月1日起，3公斤以內的快件每單上調0.15元（人民幣，下同），3公斤以上的續重部分則按每公斤0.05元的標準加收。

除山東外，浙江義烏等地雖未發佈正式公告，但民間普遍認為相關調價已陸續實施。快遞物流專家趙小敏表示，大陸各省市預計在第二季將全面實施快遞價格上調，實際漲幅將依各地消費能力與加盟商情況而有所差異。

除燃油成本上升外，政策面整治「內捲式競爭」也被認為是推動本輪漲價的關鍵因素之一。2026年大陸全國郵政工作會議曾提出，要強化市場秩序管理，平衡企業、加盟商與快遞員之間的利益分配，並改善不合理的派費與管理機制。

▲順豐同城快遞小哥,騎手。（圖／CFP）

有快遞員透露，收入主要與派件量掛鉤，與單件價格關聯不大，因此本輪調價對其影響有限；部分電商業者也提到，目前運費變動尚未對訂單造成明顯影響。

大陸快遞價格自2025年起已出現上調趨勢，但當時多地在政策引導下調整底價，每單上漲約0.1元至0.4元不等，部分地區還設定最低價格。對此，趙小敏分析，從監管政策方向來看，未來仍將持續引導快遞產業朝高品質發展，同時兼顧企業與從業人員的利益平衡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 1119 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
94歲張忠謀天天吃「萬壽果」！營養師：4類人別碰
網美Coser拒付尾款！遭攝影師公開「0修圖原片」…對比照嚇
黎巴嫩淪「第2個加薩」！以色列屠殺式空襲　各國強烈譴責
快訊／「台版JISOO」幕後金主現身　助詐團洗錢158億遭拘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國隊又求樊振東回來！他曾委婉拒絕：承受不了國家隊的壓力

鄭習會明登場　台企聯會長：盼帶來密切交流曙光

陸快遞業集體喊漲　告顧客通知書：油價走高供應鏈成本增加

全紅嬋受「4年言語暴力」　陸媒：百人微信霸凌群並「非口嗨」

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

休完產假整間公司消失！女子崩潰：人都不見資遣費也沒了

CBA洋將比賽中突爆氣！推隊友噴教練　球隊趕出場直接開除

鄭麗文「和平之旅」第3天　陸宣布展開「實彈射擊」

35歲陸工程師轉行擺攤「賣肉蛋堡月入23萬」　他親吐契機：想自由

月壤研究揭太陽系演化史面紗　彗星小行星向類地行星輸送有機物質

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

峮峮單身6年現鮮肉護花　小鬼猝逝太痛！談15歲差姊弟戀？　經紀人代答都提這2字

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

不要命畫面曝！22歲騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯…司機傻眼

萌汪被媽說吃太多肉肉！　躲姐懷裡裝可憐超委屈XD

鄭麗文訪上海美團總部 體驗無人機送珍奶笑：老公忘記帶可以點嗎？

中國隊又求樊振東回來！他曾委婉拒絕：承受不了國家隊的壓力

鄭習會明登場　台企聯會長：盼帶來密切交流曙光

陸快遞業集體喊漲　告顧客通知書：油價走高供應鏈成本增加

全紅嬋受「4年言語暴力」　陸媒：百人微信霸凌群並「非口嗨」

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

休完產假整間公司消失！女子崩潰：人都不見資遣費也沒了

CBA洋將比賽中突爆氣！推隊友噴教練　球隊趕出場直接開除

鄭麗文「和平之旅」第3天　陸宣布展開「實彈射擊」

35歲陸工程師轉行擺攤「賣肉蛋堡月入23萬」　他親吐契機：想自由

月壤研究揭太陽系演化史面紗　彗星小行星向類地行星輸送有機物質

北大阪梅田一日遊散策攻略！必去360度露天屋頂遠眺神戶美景

台東啟動第三波民生物資聯合訪查　嚴防囤貨哄抬物價

台達電3月營收創高達597億元　AI需求續強、Q2表現看優

基隆衛生所升級！暖暖耐震補強今啟用　中山重建接續推動

IPSS霸氣回歸！小S秀白皙美肌談健康生活　笑說：酒盡量少喝

陽明3月營收年減5.85%、月增0.09%　中東能源危機影響全球經濟

村上宗隆重返先發有安打、有保送　但白襪仍以3比5敗給金鶯

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　小S首露面回應：只想珍惜身邊人

蝴蝶谷腐屍兇嫌身分曝！殺人棄屍盜領存款　「活死人」掩飾行蹤

小S停工1年回歸！　劉涵竹機票噴6.5萬「天價飛東京」相挺：很值

蕭敬騰誇Summer「超可愛」　索取親親遭拒：妳有包袱

大陸熱門新聞

2千萬網紅探店爆紅　老闆太累喊不開心

鄭習會10日上午登場！　北京行程全曝光

沉浸夜上海！　鄭麗文登遊船累喊：今天爬的樓梯真多

全紅嬋遭「國家級霸凌」事件官方要查了

陳芋汐是假閨蜜？全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」

全紅嬋受4年網暴　陸媒：霸凌群並非口嗨

全紅嬋「網暴主犯」會被判幾年？中國律師解答了

鄭麗文「和平之旅」第3天　陸宣布實彈射擊

微信霸凌群造謠做雞！「全紅嬋」報警了

CBA洋將比賽中突爆氣！推隊友噴教練 球隊趕出場直接開除

人民幣成為世界第3大支付貨幣

中國隊又求樊振東回來！他曾婉拒：受不了

全紅嬋曾被罵不跳水像白癡！卑微求：別罵了

休完產假整間公司消失！女子崩潰：人都不見了

更多熱門

相關新聞

Netflix漲價被判違法！訂戶最高可退1.8萬元

Netflix漲價被判違法！訂戶最高可退1.8萬元

義大利羅馬法院近日裁定，全球串流平台Netflix自2017年至2024年間多次調漲訂閱費用違反消費者保護法，認定相關條款無效，要求業者退還差額並調降價格，長期訂戶最高可獲約500歐元（約新台幣1.8萬元）退款。

IEAT前進達拉斯核心樞紐　掌握德州物流、能源與金融新動向

IEAT前進達拉斯核心樞紐　掌握德州物流、能源與金融新動向

三星第2季DRAM報價漲3成！記憶體利多續噴　4檔高掛漲停

三星第2季DRAM報價漲3成！記憶體利多續噴　4檔高掛漲停

亞航宣布漲價！機票最高貴40%　再砍1成航班

亞航宣布漲價！機票最高貴40%　再砍1成航班

朝向整體性的少子化對策　而不是給育齡青年「催生」壓力

朝向整體性的少子化對策　而不是給育齡青年「催生」壓力

關鍵字：

快遞漲價燃油價格政策物流成本

讀者迴響

熱門新聞

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

快訊／2026南投選戰震撼彈！簡千翔退出民眾黨

伊朗嗆退出停火協議！　揚言停止放行荷莫茲海峽

虛榮心超強的三大星座！

吊車大王女兒露臉了！「超甜笑容」電暈全場

「辛樂克」颱風最快今晚生成　周六鋒面接近水氣增

得分王球星驚爆「體味太重」！　他揭無人敢防守

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

快訊／控李遠是公視董監事審查障礙　8名審查委員集體向韓國瑜請辭

即／早餐店女店員太美！眼鏡哥「脫褲擼豆漿」被抓了

稱跑山獸「賞金獵人」搜救教官害死人黑底曝　專家批大爛貨

夏克立遭爆「狂傳對鏡自慰裸照」！

半夜癢到崩潰！牠在皮膚「挖隧道產卵」一人中鏢全家遭殃

吊車大王長女是留英才女　拍MV獲讚

快訊／43歲金莎官宣結婚！　認愛小17歲男星3年修正果

更多

最夯影音

更多
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」
乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面