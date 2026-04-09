陸快遞業集體喊漲　告顧客通知書：油價走高供應鏈成本增加

▲隨中東戰事影響油價，大陸快遞業出現漲價趨勢。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸多地快遞業者4月起出現新一輪集體調漲的趨勢，業者指稱是受燃油價格劇烈波動上升與政府部門整治「內捲式競爭」等因素疊加影響，使得公司營運成本增加，連帶牽動寄件價格上調，雖在大陸全國沒有一定的漲幅標準和強迫性，但普遍性漲價已成事實。

《紅星新聞》報導，關於此次調價，多家加盟制快遞公司在其發佈的「告客戶通知書」中均指出，近期燃油價格劇烈波動並持續走高，導致公司物流供應鏈成本顯著增加。為應對運營成本壓力，各公司決定對快遞收件價格進行調整。

以山東為例，中通、圓通、申通、韻達等公司已同步宣佈，自4月1日起，3公斤以內的快件每單上調0.15元（人民幣，下同），3公斤以上的續重部分則按每公斤0.05元的標準加收。

除山東外，浙江義烏等地雖未發佈正式公告，但民間普遍認為相關調價已陸續實施。快遞物流專家趙小敏表示，大陸各省市預計在第二季將全面實施快遞價格上調，實際漲幅將依各地消費能力與加盟商情況而有所差異。

除燃油成本上升外，政策面整治「內捲式競爭」也被認為是推動本輪漲價的關鍵因素之一。2026年大陸全國郵政工作會議曾提出，要強化市場秩序管理，平衡企業、加盟商與快遞員之間的利益分配，並改善不合理的派費與管理機制。

有快遞員透露，收入主要與派件量掛鉤，與單件價格關聯不大，因此本輪調價對其影響有限；部分電商業者也提到，目前運費變動尚未對訂單造成明顯影響。

大陸快遞價格自2025年起已出現上調趨勢，但當時多地在政策引導下調整底價，每單上漲約0.1元至0.4元不等，部分地區還設定最低價格。對此，趙小敏分析，從監管政策方向來看，未來仍將持續引導快遞產業朝高品質發展，同時兼顧企業與從業人員的利益平衡。