星宇航空邀謝盈萱推薦機上影視片單　陳鎮川精選飛行聆聽專輯

▲星宇航空邀請雙金影后謝盈萱精選推薦影視清單。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

旅客搭機都會使用機上娛樂設備，星宇航空推出《艦長的時空航線》系列影片，邀請金曲製作人陳鎮川、金馬評審「膝關節」及雙金影后謝盈萱精選推薦影視及音樂清單，讓旅客快速找到符合個人喜好的影音內容。

星宇航空表示，此次邀請謝盈萱、陳鎮川、膝關節等跨界專業人士化身「艦長」，推出《艦長的時空航線》系列影片，以專業視角為旅客精選適合在飛行中品味的影視與音樂內容，並於官方社群及YouTube頻道陸續上線。

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星宇航空指出，目前全機隊、全艙等皆配備個人娛樂系統，同時攜手HBO打造「Max專屬影視專區」，為進一步提升影音內容深度與多元性，成立「機上影音策略小組」，藉由《艦長的時空航線》名人系列推薦，讓旅客在片單中快速找到符合個人喜好的影音內容。

▲▼星宇航空邀請金曲製作人陳鎮川、金馬評審「膝關節」推薦影視及音樂清單。（圖／星宇航空提供）



星宇航空指出，音樂部分，由華語樂壇製作人「陳鎮川」精選多張適合飛行情境聆聽的專輯，包括《偷故事的人》、《0》、《Sui》、《Always on My Mind》；電影則由曾任金馬獎評審的影評人「膝關節」推薦，包含《神鬼第六感》、《黑暗騎士》、《玩命關頭3：東京甩尾》、《戀夏（500日）》等。

星宇航空也說，配合機上影音導入許多謝盈萱的作品，此次也直接邀請謝盈萱分享《俗女養成記》、《四樓的天堂》等多部主演作品的拍攝過程與演員視角，解析角色心境與劇中畫面，影片最後也以快問快答收尾，讓觀眾感受謝盈萱私下魅力。

另外，中華航空日前也升級機上娛樂系統，導入Disney+，讓旅客搭機時有更多選擇。而長榮航空今年第1季也導入機上娛樂系統領導品牌Panasonic AvionicsCorporation旗下的 Arc™ 3D立體飛行地圖軟體，增加城市旅遊景點資訊和兒童探索模式。