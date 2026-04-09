為讓選務順利進行　行政院：依法處理中選會任命案

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中選會因部分委員任期屆滿，導致人數不足會議停擺5個月，恐影響到年底九合一選舉進行。行政院發言人李慧芝說，行政院礙難接受在野黨封殺3位被提名人的結果，但為讓選務順利進行，行政院會依法處理中選會任命案；同時為讓中選會運作更加健全，行政院會再補提人選，也希望立法院可以補足誠意，儘速行使同意權。

目前中選會僅剩4位委員在任，依規定至少要5位委員才能舉行委員會議並做出決議等。立法院會3月完成人事同意權案記名投票，主委被提名人游盈隆及藍白推薦名單李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人，獲立法院同意為中選會委員；但副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義等3人，則遭藍白封殺。

行政院發言人李慧芝說，院長卓榮泰去年9月主動向立法院長韓國瑜表達兩院共同合作的善意，在韓院長允諾協助後，行政院應韓院長建議與在野黨要求，在在野黨主席改選之後，發函請立法院3黨團推薦中選會人選名單。

李慧芝說，但在行政院釋出善意後，沒有看到立法院的誠意，在野黨封殺3位被提名人，行政院礙難接受這樣的結果。但為讓選務順利進行，行政院會依法處理中選會任命案，同時為讓中選會運作可以更加健全，行政院會再補提人選，也希望立法院可以補足誠意，儘速行使同意權。

至於延後任命會影響到年底九合一選舉期程規劃？最晚要在何時補提名？李慧芝重申，中選會任命案會依法處理，為讓中選會更加健全運作，會再補提名人選，也希望立法院補足誠信。

