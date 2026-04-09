逾千職缺釋出！　台南勞工局4／18中型徵才登場

▲台南勞工局4月18日舉辦中型徵才，釋出逾千個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為打造「希望家園」就業環境，台南市勞工局將於4月18日（週六）上午9時至12時，在東區和平里活動中心舉辦今年首場「台南好生活 台南呷頭路」中型徵才活動，邀集27家廠商釋出超過1,000個工作機會，鼓勵有求職或轉職需求的民眾踴躍參加。

勞工局指出，本次徵才陣容涵蓋科技製造、零售服務及運輸等多元產業，包括台灣矽科宏晟科技、台灣穗高科技、小北百貨、官田鋼鐵、全家便利商店、台南紡織、興南客運、統聯客運、台灣東特、榮眾科技、全聯實業、璨揚企業等知名廠商到場設攤，職缺多元、選擇豐富。

勞工局長王鑫基表示，為提升求職媒合成效，活動現場除提供職缺媒合外，也設置「CPAS職業適性診斷」及「履歷健診」服務，協助求職者了解自身優勢與適合職務，並透過專業面談優化履歷與自傳內容，提升求職競爭力。

此外，為鼓勵民眾踴躍投遞履歷，現場推出求職好康，凡投遞2家履歷即可獲得手機支架、不鏽鋼餐具或環保提袋等實用小禮，數量有限、送完為止。

勞工局也提醒，響應節能減碳政策，建議民眾搭乘大台南公車紅幹線至富農街口站，下車步行約3分鐘即可抵達活動會場，交通便利。相關活動資訊可洽詢（06）6330820。

另外，勞工局職訓就服中心也將於4月10日下午2時，在安平區永華市政中心辦理碳佐麻里集團聯合徵才活動，提供更多就業機會。