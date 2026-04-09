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黎巴嫩淪「第2個加薩」！以色列屠殺式空襲　各國強烈譴責

▲▼以色列轟炸黎巴嫩。（圖／路透）

▲以色列轟炸黎巴嫩，引發各國反彈。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

中東和平曙光不到一天就蒙上陰影！美伊才剛說好暫時停火14天，以色列8日卻突然對黎巴嫩發動「毀滅性空襲」，造成至少182人死亡、890人受傷，慘烈災情引發國際社會強烈反彈。以色列政府堅稱「黎巴嫩不在停火協議範圍內」，引發包含西班牙、義大利、土耳其等多國嚴厲譴責。聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）更直言，這場攻擊已嚴重危及脆弱的停火協議。

停火範圍鬧雙標？巴基斯坦與川普政府各說各話

作為美伊停火協議的重要斡旋者，巴基斯坦堅稱黎巴嫩理應包含在協議內，並對以色列的攻擊表示譴責。然而，川普政府與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）卻認為，針對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的軍事行動並不適用該停火協議。雙方對協議內容的認定明顯出現歧異。

歐洲各國怒了！西班牙首相：藐視生命已到無法容忍地步

面對以色列對黎巴嫩的屠殺式空襲，歐洲多國領導人紛紛重砲開火。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）痛批，納坦雅胡「對生命與國際法的藐視已到了無法容忍的地步」，並強烈要求將黎巴嫩納入停火協議中。

義大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）則已致電黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）表達慰問，同時緊急召見以色列大使表達抗議，並嚴厲警告，「我們要避免黎巴嫩變成第二個加薩。」

▲▼以色列轟炸黎巴嫩。（圖／路透）

▲以色列聲稱，黎巴嫩不在停火協議範圍內。（圖／路透）

中東國家群起圍攻　聯合國：威脅全球穩定

卡達外交部發表聲明，要求國際社會強制制止以色列的「殘酷屠殺」。

土耳其外交部則以「最強烈的措辭」譴責空襲，指責納坦雅胡政府正在破壞「所有建立和平與穩定的國際努力」。

聯合國秘書長古特瑞斯則透過發言人表示，明確譴責此類軍事行動，並警告以色列停止敵對行動。他強調，敵對行動已對停火構成嚴重威脅。

紅十字國際委員會也對黎巴嫩人口密集區遭受的「毀滅性死亡與破壞」表示憤慨。

 
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