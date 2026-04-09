南韓教育廳醜聞！督學淪廁所偷拍狼　警搜出多達百部片

▲1名教育廳督學A某因涉嫌在多家餐廳廁所裝設針孔攝影機非法偷拍。示意圖非當事人（freepik提供）

圖文／鏡週刊

南韓忠清北道教育廳發生一起驚人醜聞，1名教育廳督學A某因涉嫌在多家餐廳廁所裝設針孔攝影機非法偷拍，今（9日）被移送法辦。警方指出，A某涉及違反《性暴力處罰法》中的利用攝影機拍攝罪，以及為了滿足性目的侵入多功能公共場所等罪名，目前已被羈押。

根據警方調查，A某的犯案時間集中今年1月至2月間，他頻繁出沒於清州市內多家餐廳，並在廁所祕密安裝攝影機，非法拍攝的影像作品竟然多達100餘部。由於涉案影片數量龐大，目前具體的受害者人數仍難以估計，相關單位仍在進一步釐清案情。

這起案件之所以曝光，係因A某在今年2月25日的大膽行徑。當時他正參加部門舉辦的送別會，卻趁隙在聚餐餐廳的公用廁所內，裝設了1個外觀極具隱蔽性的打火機形狀小型攝影機。幸虧當天1名機警的顧客發現異狀並立即向警方報案，警察隨即趕赴現場將A某依現行犯逮捕。

針對這起嚴重損害南韓教育界形象的醜聞，忠清北道教育廳展現零容忍態度，上月24日緊急召開懲戒委員會，決議對A某處以「開除公職」最嚴厲處分，正式將其踢出教育體系。目前A某已交由檢方進一步起訴，將為其偏差行為負起應有的法律責任。

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