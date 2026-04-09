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守護學童餐桌安全！花蓮查核校園午餐及團膳　檢驗結果曝

▲▼衛生局與教育處跨局處稽查，除了作業環境的衛生條件外，更深入查核食材的溯源管理。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼衛生局與教育處跨局處稽查，除了作業環境的衛生條件外，更深入查核食材的溯源管理。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為保障國中小學童健康，花蓮衛生局針對縣內 27間校園自設廚房及3家團膳業者，展開食品良好衛生規範準則（GHP）稽查。本次共抽驗38件午餐成品、半成品及肉品，針對微生物標準、防腐劑及動物用藥等 23 項重點檢驗。結果顯示，不論是現場環境衛生或實驗室檢驗，全數均符合規定。衛生局強調，透過嚴格把關，確保校園供餐品質安全無虞，讓學童能安心享用營養健康的午餐。

▲▼衛生局與教育處跨局處稽查，除了作業環境的衛生條件外，更深入查核食材的溯源管理。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，徐榛蔚縣長對學童的營養午餐極為關心，不僅要求校園自設廚房與團膳業者必須維持極高的供餐品質，更積極落實「吃在地、用在地」的健康生活政策，優先運用在地有機食材，縮短產地到餐桌的距離。此次衛生局與教育處展開跨局處合作，稽查重點除了作業環境的衛生條件外，更深入查核食材的溯源管理，包括各項食材的來源證明與檢驗文件。特別是在肉品來源部分，針對豬肉原產地標示進行核對，縣內學校與業者均全數選用國產肉品。查核結果證明學校及業者在日常管理上的用心，能確保學童每餐都能吃到兼顧均衡營養與衛生安全的午餐。

▲▼衛生局與教育處跨局處稽查，除了作業環境的衛生條件外，更深入查核食材的溯源管理。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
為持續強化校園食安安全，衛生局呼籲所有食品業者、學校廚房人員應時刻警惕，在製備午餐過程中，務必落實食品良好衛生規範，從業人員應加強自主衛生管理，食材儲存應嚴格遵循「先進先出」原則，並妥善監控倉庫與冷凍庫之溫濕度變化，嚴防生、熟食交叉污染。

▲▼衛生局與教育處跨局處稽查，除了作業環境的衛生條件外，更深入查核食材的溯源管理。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

此外，調理食品時應落實「五要二不」原則：「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要澈底加熱、要低溫保存」，並落實「山泉與動植，不採食」，杜絕食品中毒事件。衛生局仍持續透過定期與不定期的抽驗，共同守護縣內孩童的餐桌安全，讓家長放心、孩子吃得開心。

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