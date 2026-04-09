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台電變電箱爆炸釀高雄民宅起火！　搶修驚見兇手倒地燒成焦屍

▲▼台電變電箱爆炸民宅遭燻黑，兇手倒地成焦屍。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台電變電箱爆炸釀民宅起火，兇手倒地成焦屍。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市大寮區今（9）日清晨驚傳火警，位於正氣路一帶的一處台電變電箱突然爆炸，引發電線走火，火勢波及到附近一棟透天民宅，導致2樓房間被燒毀。台電獲報後緊急派員搶修，在地面發現一具焦黑的松鼠屍體，經查是松鼠碰觸電桿避雷器釀禍，一度造成周邊752戶停電，所幸火勢迅速撲滅，未造成人員傷亡。

台電鳳山區處表示，今日清晨6時33分接獲通報，大寮區正氣路一帶發生跳電情形；幾乎同一時間，消防隊也接獲報案，指正氣路一處民宅發生火警。台電立即派員趕赴現場，經查發現是松鼠碰觸電桿上的避雷器，導致跳電後系統隨即恢復供電。

▲▼台電變電箱爆炸民宅遭燻黑，兇手倒地成焦屍。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼台電變電箱爆炸釀民宅起火，兇手倒地成焦屍。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼台電變電箱爆炸民宅遭燻黑，兇手倒地成焦屍。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，當時有住戶目擊到一隻小松鼠爬上電桿，不久後戶外變電箱便傳出劇烈爆炸聲並起火，火勢順著電線延燒，波及到一旁透天民宅的2樓。

消防局獲報後，出動8車21人前往搶救，火勢於6時51分撲滅，現場無人員受傷受困，僅2樓房間被燻黑、部分物品燒毀，另有路燈損壞。

台電指出，為了拆除受損的避雷器並確保作業安全，於上午8時30分至8時50分辦理臨時工作停電，受影響用戶約752戶，並請里長協助廣播通知。搶修工作提前完成，於8時42分全面恢復供電，對於造成民眾不便，台電深感抱歉；至於詳細起火原因，仍有待火調科進一步調查釐清。

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