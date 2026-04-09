協商國防特別條例藍委無人出席　召委陳冠廷：可能傅崐萁刻意阻撓

▲立委陳冠廷。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院外交國防委員會今（9日）協商1.25兆國防特別條例，但藍委無一人出席。對此，召集協商的民進黨立委陳冠廷批評，國防特別條例已經為了國民黨更改2次的時間到今天，可能國民黨立法院黨團總召傅崐萁刻意阻撓，這對國家的推進完全沒有幫助，不要因為明天國民黨主席鄭麗文要見中國國家主席習近平還是怎麼樣，故意把事情往後擱置，不要跟中共連動。

立法院外交國防委員會與財政委員會3月23、25、26日召開聯席會，併案審查行政院1.25兆版、國民黨團3800億+N版、民眾黨團4000億版的軍購特別條例，最後攸關金額上限、採購項目的深水區條例送朝野協商處理。外交國防委員會民進黨籍召委陳冠廷9日下午2時召集朝野協商相關事宜，截至出稿前，與會立委為民進黨立委王定宇、林楚茵、羅美玲、陳冠廷、范雲、吳沛憶、民眾黨立委王安祥，未有任何一位國民黨立委出席。

對此，陳冠廷表示，他很沉痛呼籲，國防特別條例已經為了國民黨更改2次時間到今天，事前也跟所有的國民黨委員努力溝通，但到最後還是一樣，可能是國民黨的黨鞭刻意阻撓，「傅崐萁委員還是一樣」。陳說，這樣對國防條例審議沒有一點幫助，根本沒有辦法討論，沒辦法對之前無共識的地方進行商討，對整個國家的推進是完全沒有幫助的，不要因為明天是要見習近平還是怎麼樣，故意把事情往後擱置，不要跟中共連動。

王定宇也說，國民黨立委贊成或反對，可以在這邊表達態度，支持或不支持可以在這邊把話說出來，而不是只因為鄭麗文正要在中國見習近平，結果國防預算也擋，國防特別預算的特別條例也擋，現在連這一個有人形容叫過水式的協商，連來都不來，兩度更改時間，到底為了什麼。

王安祥表示，民眾黨有提出自己的軍購特別條例，所以前幾個禮拜在做非常複雜的討論，也一直在呼籲，希望大家能夠支持民眾黨版本。今天他來協商，也是希望能夠大家能夠支持民眾黨的版本，如果今天真的沒有辦法達成協議，也希望藉由立法院長韓國瑜的高度，能促成大家「異中求同」。

在會議休息期間，對於未有藍委出席協商，國防部長顧立雄受訪表示，國防部立場一貫，從去年11月提出1.25兆預算的特別條例，本來就希望能夠儘早付委審查且盡早通過後，提出詳細的預算書表，這態度至今不變。他在這邊也呼籲，這個特別條例以及後續會提出的預算對於提升國防力量非常重要，所以當然希望朝野能夠理性來看待這個特別條例以及1.25兆特別預算，以實力來形成嚇阻、嚇阻來換得和平的重要性。

▼顧立雄出席外交國防委員會今朝野協商。（圖／記者李毓康攝）