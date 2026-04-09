快訊／伊朗軍方：成功擊落至少一架「敵方先進戰機」

▲伊朗聲稱，成功擊落敵方戰機。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國與伊朗8日才說好停火14天，然而隨著以色列轟炸黎巴嫩，導致250多人死亡，讓整場協議再度陷入不安情緒。伊朗9日突然宣布，伊朗軍方至少擊落了一架「敵方的先進戰機」，但並未對此做出更多說明，因此尚無法得知是在停火前後，以及所謂的敵方是指何國。

根據伊朗官媒9日報導，伊朗軍方發言人稱，伊朗擊落了至少一架敵方的先進戰鬥機，但是並未說明開火時間點是在雙方宣告停火前還是停火後，也沒有細指戰機所屬。