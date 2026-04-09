總預算卡關田協停辦公開賽　718億新興預算難救火原因曝

▲立法院會。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

2026台灣田徑公開賽被視為拚名古屋亞運達標的重點賽事，沒想到8日宣布停辦，中華民國田徑協會解釋，在立法院總預算遲遲無法通過情況下，只能被迫取消賽事。藍營則稱，賽事經費包含在先前已經通過新興預算718億，但政院不肯執行。事實上，國民黨團稱通過的718億新興計畫預算指的是3月6日二讀表決通過的建請案，由於僅具「建議性質」，並無三讀效力，過去也無此先例，若公務單位先執行後，之後總預算審議有所刪減，已花費用卻無法核銷，公務員將負行政責任。

原訂於6月6、7日在板橋體育場登場的2026台灣國際田徑公開賽，昨確定停辦。中華民國田徑協會秘書長王景成證實，主因是整體經費無法到位，在評估賽事籌備進度與財務狀況後，協會決定取消今年賽事，並同步啟動已報名選手報名費的全額退還作業。該賽事是國內田徑選手重點賽事，今年有望升格為「銀標籤」的消息，但因總預算卡關，大會即緊急宣布停辦。藍營則稱，賽事經費包含在先前已經通過新興預算718億，但政院不肯執行。

藍營所指為立法院藍白黨團日前以人數優勢，二讀通過TPASS等新台幣718億元新興計畫先行動支案。行政院當時說明，立法院此案史無前例，且「暫時同意動支」不符合憲法與預算法的規定，會造成預算執行的不確定性，立院應盡速審議整體總預算案。

事實上，依《預算法》第54條定有明文，請院會作成決議：「115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，本院同意先行予以動支」，過去也有先行動支先例，然而，這都是在總預算「已經在審」，但審完錢可能來不及支應，才有經立院同意後先行動支狀況，此次總預算「一字未審」即通過決議案要求先行動支部分項目，則是國會首次。

此次僅需二讀通過的決議案，依立法院職權行使法第7條規定，立法院所議決之議案，除法律案、預算案應經三讀會議決外，其餘均經二讀會議決之。而通過二讀之建請案，行政院可參考是否辦理。由於法律效力與三讀通過法案或預算案不同。若公務單位先執行後，之後總預算審議有所刪減，公務員將負行政責任。

若先行動支未審議的預算，後續預算卻被立法院刪除，官員說明，各機關於預算未審議通過前執行業務的經費，如經立院審議結果有所刪減時，仍不得為預算外支出。代表審議前執行的經費加上未來預定使用的經費，絕不能超過立法院最後審議核准的金額。

主計長陳淑姿當時就回應，這與預算三讀通過的效力不同。審計長陳瑞敏也說明，預算法裡規定，如果有還沒完成審議、但經立法院先行同意動支的，是可以執行的，所以這718億元預算，原則上會希望它能加強執行。

民進黨指出，藍白擋台灣品牌賽事，國際看見台灣的賽事被迫喊停，2026台灣田徑公開賽 被視為拚名古屋亞運達標的重點賽事，日前也被世界田徑總會升格成「銀標籤」、等於國際認證高標，卻因為藍白卡住總預算，而被迫宣布停辦。努力練習，備戰的田徑選手們，頓時失去了在主場出賽的機會。

主辦單位直接點出原因：「因為立法院總預算尚未通過，只能被迫取消賽事」。民進黨表示，辛苦的運動部更被迫挖東牆補西牆，想辦法湊錢要來拯救這項重要國際賽事。藍白擋補助地方政府興整建運動場館及運動俱樂部，地方場館一樣卡關。

對於在野黨說法，民進黨表示，藍白持續拿立法院決議「718億元新興計畫可先行動支」來混淆視聽。這只是二讀決議案，不具法律效力。總預算仍然必須整包審查、完成三讀，才能合法運用。如果照藍白所說先行動支預算，未來立法院在審議預算時刪減支出，已經行政機關花出去的經費無法核銷，行政部門將會違法。

民進黨質疑，民眾黨還大力宣傳「已三讀可以用」，根本在誤導社會、亂帶風向，難道整個民眾黨團都是李貞秀的程度嗎？藍白繼續擋預算，傷害就不會停止。請國民黨、民眾黨別再傷害台灣的運動了，儘速依法審查、三讀通過總預算。