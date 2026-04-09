光復受災農地再出發！中央攜地方助農友　恢復生產初現成果

▲花蓮縣府與光豐地區農會合作推動整復綠化示範田。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖災後，花蓮縣政府持續與中央單位及在地農會協力推動各項復原工作。日前縣府會同鳳榮、光豐地區農會前往受災農地整復示範田，並實地走訪在地畜牧場及光豐地區農會超市，了解整復進度，並與農友交流需求，持續推進相關輔導措施。

▲花蓮縣政府與光豐地區農會合作，於光復鄉內大安段、東富段、阿托莫段等處進行受災農地整復工作。

縣長徐榛蔚表示，災後的農地整復需要時間，也需要方法。縣府依據花蓮區農業改良場提供之整復指引，於光復鄉與光豐地區農會合作推動整復綠化示範田，透過整地、深耕翻土、施用有機質肥料及綠肥作物翻耕等方式，改善土壤條件、恢復地力，並作為後續推動整體農地整復的重要參考。縣府也將持續整合中央與地方資源，協助農友復耕，讓農地逐步恢復、生產穩定回復。

▲花蓮193縣道上進行受災農地整復工作，目前行經193縣道可以看到綻放盛開的向日葵花海。

農業處長陳淑雯說明，鳳林鎮受災農地在農業部農糧署輔導下，復耕示範田已種植硬質玉米與高粱，目前生長情形穩定，逐步展現復耕成果；另一方面，縣府推動之整復綠化示範田中，向日葵與波斯菊陸續綻放，也讓受災土地重新展現生機。

▲鳳林鎮受災農地在農業部農糧署輔導下，復耕示範田已種植硬質玉米與高粱。

陳淑雯指出，光豐地區農會超市已接近完成整復，預計近期恢復營運，持續提供在地民生物資；另於鳳林鎮有畜牧場面臨土地徵收狀況，恐造成經營困境，縣府將建請農業部專案輔導並協助，全力支持並陪伴農友，同時降低未來災害風險，兼顧環境安全與產業發展。

▲光豐農會超市整復工作已近完成，預計近期恢復營運，持續為在地鄉親服務。

縣長徐榛蔚表示，將持續與中央及農會攜手合作，整合各項資源，推動災後復原工作，讓土地逐步恢復、生產穩定回復，同時強化農業生產韌性，兼顧環境安全與地方長遠發展。

