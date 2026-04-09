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「美國只能二選一！」黎巴嫩遭屠殺式空襲　伊朗外長怒示警

▲▼ 伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／路透）

▲伊朗外交部長阿拉奇針對黎巴嫩遇襲一事警告美國。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

儘管美伊達成2周停火協議，以色列8日仍對黎巴嫩發動開戰以來最猛烈空襲，造成至少254人死亡。對此，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）嚴正警告，美國只能在停火和以色列之間二選一。

美國只能二選一　伊朗外長警告

阿拉奇9日在社群平台X發文指出，伊朗與美國的停火條款非常明確，「美國必須做出選擇，要不就是停火，要不就是透過以色列繼續戰爭，不能兩者兼得。」

他進一步指出，全世界都看見了發生在黎巴嫩的大屠殺，「現在球在美國這一方，全世界都在看它是否會履行承諾。」

▼以色列又攻擊黎巴嫩，讓停火前景蒙上陰影 。（圖／達志影像／美聯社）

▲黎巴嫩真主黨先發射飛彈攻擊後，引發以色列一系列空襲報復 。（圖／達志影像／美聯社）

此前，在巴基斯坦的積極斡旋下，美伊7日宣布達成停火。該國總理夏立夫（Shehbaz Sharif）宣布，「帶著最大的謙遜之意，我很高興宣布伊朗、美國以及他們的盟友們，已經同意立即停火，範圍包括黎巴嫩與其他所有地區，而且立即生效。」

阿拉奇發文時，也特地附上夏立夫X發文截圖，並且特別標出「以及他們的盟友們」及「包括黎巴嫩」，進一步強調其立場。

以色列空襲後果　停火前景動盪

以色列8日對黎巴嫩發動開戰以來最猛烈空襲，短短10分鐘內摧毀逾百處軍事目標，造成至少254人死亡。攻擊過後，荷莫茲海峽航運再度陷入停擺。黎巴嫩真主黨（Hezbollah）也隨即重啟火箭炮報復，並強調將持續採取反擊行動，直到美以停止對「我國與人民的侵略」。

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