談判生變？伊朗大使PO「代表團今晚抵巴基斯坦」疑火速刪文

▲為確保美伊停火談判，巴基斯坦外交部的維安人員，正在大門口檢查汽車。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美伊宣布達成2周停火，並且預計本周稍晚展開談判。伊朗一名大使發文表示，該國代表團將如期抵達巴基斯坦，孰料稍後卻疑似緊急刪文，讓和平前景再度蒙上陰影。

釋出消息又刪文 談判前景蒙陰影

伊朗駐巴基斯坦大使莫哈達姆（Reza Amiri Moghadam）稍早在X發文表示，伊朗代表團將於9日晚間抵達巴基斯坦，與美國針對停戰事宜展開談判。

他在貼文中指出，「儘管伊朗輿論存在諸多質疑，因為以色列政權反覆違反停火協議，破壞這項外交措施」，這場會談仍將如期舉行，並且「將以伊朗提出的10點方案作為基礎」。

此正面消息迅速獲得BBC與《路透社》等外媒轉載報導，但莫哈達姆隨後疑似自行刪除貼文，目前在他的X帳號上已找不到相關資訊。

美伊談判周六登場 巴基斯坦主導

伊朗代表團預計11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），與美國副總統范斯（JD Vance）帶領的代表團會面。美方團隊成員還包括特使魏科夫（Steve Witkoff）和總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）。

隨著巴基斯坦政府緊鑼密鼓地安排談判，當局已宣布首都區9日、10日放假兩天。儘管官方通知未說明原因，但該國過去經常在高規格外交活動前夕，以安全理由宣布放假或實施管制措施。

美伊會談將登場 巴基斯坦首都放假2天



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