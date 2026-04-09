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南投縣推機車汰舊換購電動機車補助方案　總額2.73萬

▲南投縣推機車汰舊換購電動機車及汽車充電樁設置補助方案。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣推機車汰舊換購電動機車及汽車充電樁設置補助方案。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為改善空氣污染，南投縣政府近年來積極推動運具電動化，宣布今年推出「機車汰舊及汽車充電樁補助」加碼補助，汰舊換購電動機車補助金額提升至1萬6000元，並推出汽車充電樁補助每組補助5萬元新方案。

縣政府於4月7日舉行「汰舊補助換新駒，充電南投好空氣－機車汰舊及汽車充電樁補助」記者會，縣長許淑華，縣議員林儒暘、李洲忠、張婉慈、簡千翔、黃春麟、黃世芳，南投市長張嘉哲及多位電動機車、充電樁廠商代表都到場支持，也到各業者展示攤位了解，並一起試乘電動機車，體驗安靜無污染的騎車體驗。

▲許縣長宣布機車汰舊換購電動機車及汽車充電樁設置補助方案。（圖／南投縣政府提供）

▲許縣長宣布機車汰舊換購電動機車及汽車充電樁設置補助方案。（圖／南投縣政府提供）

縣府環保局長李易書簡報說明，減少老舊機車的空污排放一直是相關防制工作的重點，該縣114年底尚有老舊機車約5萬2474輛，今年度汰舊換購電動機車補助金額從1萬2000元提高至1萬6000元，加上中央的補助，民眾有機會可領到最高2萬7300元，創歷年新高；新購電動機車部分，環保局也補助5000元，加上經濟部產業發展署補助，最高亦有1萬2000元；若單純淘汰老舊機車，不分二、四行程，該局補助每輛2500元，加上環境部補助300元，合計最高有2800元。

▲許縣長宣布機車汰舊換購電動機車及汽車充電樁設置補助方案。（圖／南投縣政府提供）

環保局表示，這次結合電動機車業者(GOGORO、光陽IONEX、三陽、宏佳騰、台鈴、比雅久、山葉及中華eMOVING等)及中央多元化補助共同推出優惠方案，藉由高額補助提升民眾換購及新購電動機車意願，盼透過實質誘因、加速淘汰高污染車輛。

另為打造友善充電環境，縣府針對電動汽車交流電慢充(AC)充電樁設置，提供每組補助49%、最高5萬元，只要在今(115)年完工且有發票就能申請補助，每一用電地址最多可申請補助3組，補助對象涵蓋全縣各公有設施停車場，以及轄內設有消費者停車空間之業者，如旅宿業、商場、觀光工廠或景點等營業場所，以提升全縣電動汽車充電樁數量，減輕電動車主在日常生活中尋找充電站的負擔，誠摯邀請各公家單位與民間業者積極參與，與政府展開公私協力，逐步建構綠色運具充電網絡。

許淑華呼籲民眾把握高額補助機會，將家裡的舊機車換新，除響應淨零排放又可領補助，減輕換購及新購低碳運具的負擔，並養成定期檢驗保養機車習慣，以降低空氣污染。

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