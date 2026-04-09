　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿北外側鬼切左轉！猛撞廂型車倒地　後方貨櫃車急煞驚險畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區秀才路、中山路三叉路口處，昨（8）日下午發生機車左轉撞廂型車事故，年近八旬吳姓男子騎乘機車欲左轉，撞上直行廂型車後當場倒地，後方車輛包括一輛貨櫃車見狀急煞才未輾過騎士，楊梅警分局據報到場將多處擦挫傷吳男送醫治療，雙方酒測值均為零，至於肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市楊梅區秀才路三叉路口處昨天下午發生機車碰撞廂型車事故，圖為碰撞前監視畫面。（圖／楊梅警分局提供）

▲桃園市楊梅區秀才路三叉路口處昨天下午發生機車碰撞廂型車事故，圖為碰撞前監視畫面。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅警分局指出，昨天下午3時9分許接獲報案指稱，楊梅區秀才路、校前路與中山路三叉路口處發生交通事故，79歲吳姓男子騎乘機車與由72歲謝姓男駕駛廂型車發生碰撞事故，吳男倒地受多處擦挫傷，警方通報消防隊救護人員協助送醫。

▲桃園市楊梅區秀才路三叉路口處昨天下午發生機車碰撞廂型車事故，圖為事故現場。（圖／楊梅警分局提供）

▲桃園市楊梅區秀才路三叉路口處昨天下午發生機車碰撞廂型車事故，圖為事故現場。（圖／楊梅警分局提供）

警方實施酒測，雙方酒測值均為零，警方調閱路口監視器畫面，事故發生時，疑似機車欲左轉不慎撞上直行廂型車，後方車輛見狀緊急煞車，其中包括一輛貨櫃車調，至於真正事故發生原因，仍待調查釐清。

楊梅警方呼籲，汽機車行經路口處時應減速慢行，注意車前狀況並保持安全距離，轉彎變換車道時，務必注意周遭車輛，以確保自身與他人行車安全。

▲桃園市楊梅區秀才路三叉路口處昨天下午發生機車碰撞廂型車事故，警方到場處理。（圖／楊梅警分局提供）

▲桃園市楊梅區秀才路三叉路口處昨天下午發生機車碰撞廂型車事故，警方到場處理。（圖／楊梅警分局提供）

 【更多新聞】

走私512公斤K他命！大賺3億黑心錢　收2萬幫監控運毒...少年慘了

桃園分署4月聯合拍賣會　拍出虛擬貨幣、房地產挹注國庫逾6千萬

「打詐+緝毒+肅槍」龜山警雷霆除暴專案　幫派12人被查獲

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 1119 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
94歲張忠謀天天吃「萬壽果」！營養師：4類人別碰
網美Coser拒付尾款！遭攝影師公開「0修圖原片」…對比照嚇
黎巴嫩淪「第2個加薩」！以色列屠殺式空襲　各國強烈譴責
快訊／「台版JISOO」幕後金主現身　助詐團洗錢158億遭拘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蝴蝶谷腐屍兇嫌身分曝！殺人棄屍盜領存款　「活死人」掩飾行蹤

成功嶺班長嗆「敢打1985就弄死你們」遭役男投訴　11萬換免囚

屏東縣搜救犬醫療保健擴大簽約　屏科大獸醫院首度加入

騎士挨罰1千2控「警不在場」算偷拍　搬舊法條慘被法官打臉

快訊／新北三峽機車自摔　60歲男騎士無呼吸心跳搶救中

變換車道「未全程打方向燈」挨罰3千提告抗罰　法院打臉原因曝

快訊／「台版JISOO」幕後金主現身　助詐團洗錢158億遭拘提

子伴9旬母屍逾1年…裹近40層垃圾袋棄山區！傳訊：阿嬤快到終點了

母下車換尿布女嬰反鎖車內！冷氣壞了小臉紅通通　警破窗救人

台電變電箱爆炸釀高雄民宅起火！　搶修驚見兇手倒地燒成焦屍

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

峮峮單身6年現鮮肉護花　小鬼猝逝太痛！談15歲差姊弟戀？　經紀人代答都提這2字

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

不要命畫面曝！22歲騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯…司機傻眼

萌汪被媽說吃太多肉肉！　躲姐懷裡裝可憐超委屈XD

鄭麗文訪上海美團總部 體驗無人機送珍奶笑：老公忘記帶可以點嗎？

蝴蝶谷腐屍兇嫌身分曝！殺人棄屍盜領存款　「活死人」掩飾行蹤

成功嶺班長嗆「敢打1985就弄死你們」遭役男投訴　11萬換免囚

屏東縣搜救犬醫療保健擴大簽約　屏科大獸醫院首度加入

騎士挨罰1千2控「警不在場」算偷拍　搬舊法條慘被法官打臉

快訊／新北三峽機車自摔　60歲男騎士無呼吸心跳搶救中

變換車道「未全程打方向燈」挨罰3千提告抗罰　法院打臉原因曝

快訊／「台版JISOO」幕後金主現身　助詐團洗錢158億遭拘提

子伴9旬母屍逾1年…裹近40層垃圾袋棄山區！傳訊：阿嬤快到終點了

母下車換尿布女嬰反鎖車內！冷氣壞了小臉紅通通　警破窗救人

台電變電箱爆炸釀高雄民宅起火！　搶修驚見兇手倒地燒成焦屍

IPSS霸氣回歸！小S秀白皙美肌談健康生活　笑說：酒盡量少喝

陽明3月營收年減5.85%、月增0.09%　中東能源危機影響全球經濟

村上宗隆重返先發有安打、有保送　但白襪仍以3比5敗給金鶯

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　小S首露面回應：只想珍惜身邊人

蝴蝶谷腐屍兇嫌身分曝！殺人棄屍盜領存款　「活死人」掩飾行蹤

小S停工1年回歸！　劉涵竹機票噴6.5萬「天價飛東京」相挺：很值

蔣萬安今施政報告　民進黨杯葛50分鐘送「一中地墊」、護腰

官員視察跨越軌道「未穿反光背心」遭質疑　台鐵駁：是臨時通道

成功嶺班長嗆「敢打1985就弄死你們」遭役男投訴　11萬換免囚

250元雙人野餐包開搶！綠行動嘉年華、南投百K小鎮漫遊4/18埔里登場

李多慧拒絕「韓國球團挖角」　 曝原因：我真的喜歡在台灣工作

社會熱門新聞

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

即／早餐店女店員太美！眼鏡哥「脫褲擼豆漿」被抓了

台中七期豪宅驚傳墜樓　22歲女身體嚴重變形亡

即／北投名寺住持把廟當提款機　7年狠A信徒7044萬

獨／男大生撞死人喊「有超渡」　母崩潰問這句話

楊麗花夫家爭產官司　勝訴拿回1.2億

不要命畫面曝！騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯

滿目瘡痍照曝光！2大學生自製火藥炸廢棄校園

39年前高雄無頭命案　已婚女老師「不倫乾弟」成裸屍

主播父痛斥酒駕惡男「殺人機器上路」

警專驚傳打靶意外　學生左手掌「遭子彈貫穿」

即／高雄死亡車禍！騎士超車突自撞慘死

即／台版JISOO金主現身　助洗錢158億遭拘提

更多熱門

相關新聞

休旅車突鬼切！桃園客運煞不住撞上

休旅車突鬼切！桃園客運煞不住撞上

桃園市新屋區中山路今（7）日中午發生桃園客運碰撞休旅車事故，楊梅警分局據報後到場處理，所幸現場並無人受傷受困，警方初步調查，疑似休旅車違規突然左轉，導致桃客煞車不及發生碰撞，還波及停放路旁之小貨車，2名駕駛酒測值均為零，至於肇事原因仍待調查釐清。

外送員車禍倒地　後方白車驚險煞停

外送員車禍倒地　後方白車驚險煞停

福斯釋出「小改款T7廂型車」預告

福斯釋出「小改款T7廂型車」預告

台南金華路口2機車碰撞！肇事騎士開溜

台南金華路口2機車碰撞！肇事騎士開溜

台南金華路機車碰撞！3騎士受傷送醫幸無生命危險

台南金華路機車碰撞！3騎士受傷送醫幸無生命危險

關鍵字：

七旬騎士左轉碰撞廂型車楊梅警分局

讀者迴響

熱門新聞

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

快訊／2026南投選戰震撼彈！簡千翔退出民眾黨

伊朗嗆退出停火協議！　揚言停止放行荷莫茲海峽

虛榮心超強的三大星座！

吊車大王女兒露臉了！「超甜笑容」電暈全場

「辛樂克」颱風最快今晚生成　周六鋒面接近水氣增

得分王球星驚爆「體味太重」！　他揭無人敢防守

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

快訊／控李遠是公視董監事審查障礙　8名審查委員集體向韓國瑜請辭

即／早餐店女店員太美！眼鏡哥「脫褲擼豆漿」被抓了

稱跑山獸「賞金獵人」搜救教官害死人黑底曝　專家批大爛貨

夏克立遭爆「狂傳對鏡自慰裸照」！

半夜癢到崩潰！牠在皮膚「挖隧道產卵」一人中鏢全家遭殃

吊車大王長女是留英才女　拍MV獲讚

快訊／43歲金莎官宣結婚！　認愛小17歲男星3年修正果

更多

最夯影音

更多
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」
乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面