阿北外側鬼切左轉！猛撞廂型車倒地　後方貨櫃車急煞驚險畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區秀才路、中山路三叉路口處，昨（8）日下午發生機車左轉撞廂型車事故，年近八旬吳姓男子騎乘機車欲左轉，撞上直行廂型車後當場倒地，後方車輛包括一輛貨櫃車見狀急煞才未輾過騎士，楊梅警分局據報到場將多處擦挫傷吳男送醫治療，雙方酒測值均為零，至於肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市楊梅區秀才路三叉路口處昨天下午發生機車碰撞廂型車事故，圖為碰撞前監視畫面。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅警分局指出，昨天下午3時9分許接獲報案指稱，楊梅區秀才路、校前路與中山路三叉路口處發生交通事故，79歲吳姓男子騎乘機車與由72歲謝姓男駕駛廂型車發生碰撞事故，吳男倒地受多處擦挫傷，警方通報消防隊救護人員協助送醫。

▲桃園市楊梅區秀才路三叉路口處昨天下午發生機車碰撞廂型車事故，圖為事故現場。（圖／楊梅警分局提供）

警方實施酒測，雙方酒測值均為零，警方調閱路口監視器畫面，事故發生時，疑似機車欲左轉不慎撞上直行廂型車，後方車輛見狀緊急煞車，其中包括一輛貨櫃車調，至於真正事故發生原因，仍待調查釐清。

楊梅警方呼籲，汽機車行經路口處時應減速慢行，注意車前狀況並保持安全距離，轉彎變換車道時，務必注意周遭車輛，以確保自身與他人行車安全。

▲桃園市楊梅區秀才路三叉路口處昨天下午發生機車碰撞廂型車事故，警方到場處理。（圖／楊梅警分局提供）