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社會 社會焦點 保障人權

情侶專售「名牌假精品」！成本700賣4000　海削2千萬被抓了

記者邱中岳／台北報導

刑事局智財大隊偵一隊在日前鎖定一對情侶，專門在網路平台社群、通訊軟體群組販售精品，但是卻被指控是來自中國大陸的仿冒品，警方日前逮人，順利查扣229件仿冒精品包，光這批貨侵權市值就達1135萬。

▲▼情侶檔網路賣假包，每個月獲利百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲情侶檔網路賣假包，每個月獲利百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，31歲的侯姓女子，從2024年1月開始，就與35歲的陳姓男友，在社群平台、通訊軟體群組經營精品包販售，但是精品包來源，卻是侯女等人在中國大陸的通訊軟體下單，再由廠商出貨，進口台灣後再行販售。

利用人頭帳戶清關收貨

侯姓女子從中國大陸購買仿製的精品包、鞋，再利用人頭提供的姓名、身分證以及電話等個資，向報關系統申請進口入關，並且利用他人身分將貨物寄送至位於嘉義市西區的倉庫或是住家。

▲▼情侶檔網路賣假包，每個月獲利百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

人頭提供通關資料辯稱：被盜用

警方發現，侯姓女子竟然利用人頭帳戶填寫報關系統資料，警方也立刻通知29歲的鍾姓男子到案說明，鍾姓男子否認認識侯女，也表示之前可能借貸有提供他人電話號碼，可能因此外洩成人頭。

▲▼情侶檔網路賣假包，每個月獲利百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

經營21個月每月獲利百萬：「翻倍是基本」

侯女取得仿冒的精品包後販售，一般的包包、鞋款以及服飾等精品就可以以翻倍的方式獲利，更離譜的是，光一個零錢包進價700元台幣，在網路上販售2500元至4000元，也是有民眾照單全收，總計不法獲利超過2千萬。

▲▼情侶檔網路賣假包，每個月獲利百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

查扣229件仿冒精品侵權市值1135萬

警方在日前前往嘉義市西區搜索侯姓女子、陳姓男友的住處，另外還有倉庫，共計查獲229件仿冒精品，初步估計市值侵權高達新台幣1135萬，目前全案也依照商標法移送嘉義地檢署偵辦。

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