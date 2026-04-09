管碧玲被控洩共艦位置機密　顧立雄：「只是示意圖」無方位、經緯度

▲管碧玲6日公布的「海面態勢圖」。（圖／翻攝管碧玲臉書）

記者蘇靖宸／台北報導

海委會主委管碧玲6日公開當天的「海面態勢圖」，暴露出共艦在台海周邊的位置，被國民黨立委馬文君及徐巧芯質疑洩機密。對此，國防部長顧立雄今（9日）回應，這是一個「示意圖」，並沒有確切的船艦位置，包括方位、經緯度，還有時間，是已經「去機敏化」之後套疊在公開的地圖上面。

針對上述管碧玲公布「海面態勢圖」被藍委質疑洩機密，顧立雄9日下午在立法院受訪表示，他看了管碧玲所發佈的圖，且昨天海委會也有發佈新聞稿做說明，基本上應該就是一個「示意圖」，它並沒有確切的船艦位置，包括方位、經緯度，還有時間，所以他認為像這樣的示意圖，如同海委會所講的，已經「去機敏化」之後套疊在公開的地圖上面，所以是屬於一個示意圖的性質。

▲國防部長顧立雄9日下午在立法院受訪。（圖／記者李毓康攝）

顧立雄說，國防部過去在針對性軍演的時候，也會利用這樣示意圖的方式來顯現，所以國防部會持續就海上安全跟這個相關的國土防衛示意，會持續跟海巡來進行密切合作。

但媒體追問，國防部每日會針對共機騷擾我周邊海空域發不動態度，是否未來就共艦部分，會如此比照辦理？顧立雄表示， 國防部也許會在一些特別的時間，比如像針對性軍演時，也會在去機敏化情況下有類似示意圖的發布，如同海委會這次發布一樣。