承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

▲國民黨主席鄭麗文參加大陸全國台企聯歡迎宴會。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／上海報導

國民黨主席鄭麗文正率團訪問大陸，她今（9）日中午參加大陸全國台企聯歡迎宴會，並發表講話。她向台商喊話，過去這些年「大家委屈了」，但是這些委屈，國民黨相信在2028年重返執政的時候，就會讓你們全部結束，迎來一個全新的時代。隨後，現場一片掌聲和叫好。

歡迎宴會於上海東郊賓館紫金廳舉行，席開31桌，約有300位台商與會。鄭麗文致詞時，除了談到大陸台商的優勢與機遇，更喊話台商要對國民黨有信心。她表示，中國國民黨立足台灣，各位台商台胞來自台灣，我們都希望能夠讓台灣越來越興旺，這個前提就是需要推動兩岸的和平，因為唯有和平才能興台。

鄭麗文指出，中國國民黨無論是在野或者是未來重返執政，我們會在我們的位置上面全力推動兩岸在經濟、文化、青年、社會各領域的大交流大合作。我們當然主張兩岸的敵對的狀態一定要結束、必須要打破。用善意來代替對抗，用對話來取代對立。

鄭麗文接著說，要讓兩岸的年輕人多互動，多交流，多交朋友，讓兩岸的產業能夠更深度的對接，國民黨會持續的努力讓所有的台胞朋友們、台商朋友們能夠有一個安心來從事兩岸交流，台灣人民可以安居樂業，兩岸也可以和平發展的大環境。

鄭麗文提到，對於長久以來大家所關心的問題，比如增加航班航點，國民黨也都一直努力在溝通推動，還有五險一金繳納滯納金的問題等，也都幫大家反映、協助，安排員工返台參加活動，申請商務入境許可等等所遇到的困難，國民黨也都會關注，並且適時反映。

「中國國民黨既然要推動兩岸關係的正常化，全面的和解跟合作，長期深耕大陸市場的所有的台商是我們最關注的，是我們最重視的」，鄭麗文說，「所有相關的問題，在過去這些年我知道大家委屈了，但是這個委屈，國民黨相信在2028年重返執政的時候，就會讓你們全部結束，迎來一個全新的時代。」語畢，台下馬上有台商高喊「好！」並享起一片掌聲。

鄭麗文最後說，所以各位放心，很快的，只要我們有信心共同努力，我們也一定會充分的反映各位所面臨的種種挑戰，需要解決的困難跟問題，也讓大陸方面能夠更精準、更貼心、更全面地照顧到台商的需求。「中國國民黨永遠做我們台商的最堅實的後盾，好不好？」台下再度附和「好」，並再度鼓掌。

▲▼歡迎宴會於上海東郊賓館舉行，席開31桌。