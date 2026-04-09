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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨主張「和平才能躺平」　蕭美琴：青年對自己期許從不是躺平

▲▼副總統蕭美琴出席「第64屆十大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公布記者會」。（圖／總統府提供）

▲副總統蕭美琴出席「第64屆十大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公布記者會」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文近日前往中國大陸訪問，並預計10日與中共總書記習近平會晤；於此同時，國民黨也發布影片主張「和平才能躺平」，引起高度討論。副總統蕭美琴9日出席「第64屆十大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公布記者會」時表示，青年對自己的期許從來不是躺平，而是積極應對全球局勢、積極尋找新的機會，以及讓國家可以持續進步、往前走的道路。

蕭美琴表示，「十大傑出青年選拔」至今已邁入第64屆，歷年來已選出600多位傑出青年。他們在不同時代的挑戰中，以專業與汗水寫下屬於台灣獨特的故事。雖然面對多變的環境，但總是展現超乎想像的韌性，並主動承擔起社會責任；這份精神不僅是台灣最寶貴的資產，更是讓國人引以為傲、充滿人情味的軟實力。

談及當前國際局勢，蕭美琴指出，全球正處於歷史轉捩點，面對地緣政治、疫情、氣候變遷、供應鏈重組及人工智慧等新科技帶來的劇烈改變，應積極應對，並將此挑戰轉化為好的機會。在世界的變局中，台灣不應只是旁觀者，而是全球民主陣營中最值得信賴的夥伴，更是守護經濟發展與社會安定不可或缺的力量。

接著，蕭美琴強調，「青年對自己的期許從來不是躺平，而是積極應對全球局勢、積極尋找新的機會，以及讓國家可以持續進步、往前走的道路」。她認為，在「世界需要台灣、台灣走向世界」的時代，更需要具備國際視野與創新思維，並且能夠在變動當中站穩腳步、勇於往前的青年世代。

蕭美琴提到，她過去在外交第一線，深刻體會到台灣年輕人勇於衝鋒、走向世界的強烈渴望。她說，總統賴清德高度重視年輕族群，期盼讓來自多元家庭背景的年輕人，都能擁有走向世界、實現夢想的機會，因此特別推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，至今已邁入第三年。無論是前往國際組織、參與跨國企業工作，或投入專業技術與文化交流，都希望協助年輕人拓展國際視野、累積經驗，在回到台灣之後，成為帶動臺灣產業升級與社會變革的重要動力，讓國家更好。

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