總預算送議會177天未審查 ！花蓮縣府：鄉親權益皆受損

▲花蓮縣府表示，總預算案遲未審查，影響層面甚廣，呼籲縣議會正視鄉親權益。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣115年度總預算持續卡關，花蓮縣政府依法定期程送審，縣議會程序委員會卻假「程序」之名擱置預算遲未排審，違反法定程序要求縣府重編、重新檢討，更公然違反《地方制度法》第40條所明文規定期限。縣議會和議長將「未排審」的責任轉嫁給縣府，倒果為因，違反程序正義，嚴重損害花蓮鄉親權益，縣府再次呼籲花蓮縣議會應回歸法制、進入審議。

▲▼縣府指出總預算遲未通過，青年創業獎勵、青年實習補助及65歲假牙補助、健保補助擴大補助措施皆停滯。

縣府說明，縣府早於去年10月14日，依法將115年度總預算案送交花蓮縣議會審議，依照《地方制度法》規定總預算應於去年12月前完成審議，然而，截至今日已累計177天，議會仍未將預算案排入審查，議會以「程序委員會」變相擴權、停滯不審，不僅違反依法行政原則，也已公然違反《地方制度法》第40條所明文規定期限，也使多數議員依法行使審查權的權利受到巨大影響，更是嚴重影響廣大花蓮鄉親權益。

縣府強調，預算卡關對於32萬鄉親的影響層面廣泛，從婦幼、青年到銀髮身障等各族群，從民生到產業政策皆受影響，鄉親福祉不該為政治攻防的工具。具體影響新措施包括：擴大65歲長者老人假牙補助、擴大65歲長者健保補助、調升重陽敬老禮金1000元、調升敬老愛心計程車、調升準公共友善托育獎勵金2500-5000元、新增孕婦RSV疫苗補助、新增低收、中低、經濟弱勢老人及身障者專案補助、銀髮健身俱樂部設置、青年創業補助、青年實習補助、產業海外參展等新措施，皆需預算支持方能落實。此外，村里鄰長服務費調升、基礎建設、農業發展、青年培力、學童福利、原住民族等，都將因預算未審而延宕。

花蓮縣政府重申，請議會依法定程序公開審查預算，縣府始終秉持尊重議會、接受監督的態度，對於預算審查也始終持開放立場。請議會排入審查，縣府各局處於議會完整說明，接受議員質詢與監督，這才是現行法定程序及民主行政運作的正常模式，也才能真正保障縣民權益，讓花蓮的各項建設與福利政策順利推動。

