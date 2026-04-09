台企聯午宴台商為蕭旭岑叫屈　讚有分寸、維護馬英九：相信會有公道

▲蕭旭岑。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

馬英九基金會上月爆發人事風波，前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑遭解職切割，馬英九更在專訪直言「他們和台商的往來中間有無財務上的關係？沒告訴我」。而蕭旭岑近日陪同國民黨主席鄭麗文展開「2026和平之旅」，在今（9日）台企聯午宴時，許多台商會長與代表都紛紛與蕭合影，更握住他的手表示「委屈了」，一位台企聯副會長表示，蕭旭岑在台商圈評價是「很有分寸」，而且很維護馬英九，有心人士那些不實影射，他們覺得很離譜，相信蕭會得到公道。

馬英九基金會日前發布蕭旭岑及王光慈離職，離職原因被傳的沸沸揚揚，前總統馬英九更在接受媒體專訪時說明，蕭、王兩人離職是因為「有財政紀律的問題」，待具體事證整理完後，會送司法機關調查。

而馬英九基金會在上月27日召開董事會後表示，會中在法律顧問黃翊華律師的參與下，馬英九請代理執行長職務的戴遐齡提供蕭旭岑、王光慈兩人有關違反財政紀律的相關事證，以及會計師事務所調查報告，經由在場全體董事檢閱後，一致同意應成立3人專案小組，繼續查證相關事證涉及的範圍及真實性。

當時蕭旭岑則回應，「馬英九忘記了很多事」，「我很難過，我很遺憾，要走到今天這一步，我想台灣有很多家庭應該也有類似的經驗，長輩忘記了，長輩認為你、懷疑你做了什麼他不知道的事情，我能怎麼辦？我很心酸，很無奈」。

而蕭旭岑近日與國民黨主席鄭麗文展開訪中「2026和平之旅」，在今日台企聯午宴時，許多台商會長與代表都紛紛趨前與蕭旭岑合影，更握住他的手表示「委屈了！」

一位台企聯副會長表示，蕭旭岑在台商圈評價是「很有分寸」，而且很維護馬英九，有心人士那些不實影射，他們都覺得很離譜，相信蕭旭岑會得到公道。

▼國民黨主席鄭麗文9日在台企聯講話。（圖／記者陳冠宇攝）

