台中人注意！漢神洲際明開幕恐塞癱　「2捷運站」免費接駁車

▲漢神洲際購物廣場明天開幕，周邊交通成為市府一大考驗。（圖／台中市政府）



記者游瓊華／台中報導

台中漢神洲際購物廣場明(10)日將開幕，但周邊交通近期已出現壅塞，又適逢球賽，遭民眾抱怨。台中市交通局表示，將與警察局針對崇德路、環中路等周邊幹道實施管制，若停車場達9成滿即啟動進場控管。此外，漢神洲際購物廣場將提供捷運松竹站與文心崇德站的免費接駁專車，建議民眾多加利用大眾運輸前往，避開車潮並省去停車困擾。

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▲漢神洲際購物廣場周邊包含環中路、崇德十九路及崇德路等重要路口及路。（圖／台中市政府）



交通局長葉昭甫表示，漢神洲際購物廣場周邊包含環中路、崇德十九路及崇德路等重要路口及路段，平日即視車流頻繁重要幹道，規劃設置轉向或分向的管制措施；開幕後，若當停車場達到9成滿位，以及車輛出現溢流回堵時，也會進行進場管制，並禁止車輛排隊等候進場。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，漢神也和台中捷運合作，從4月10日開始，到4月30日，每日上午11點到晚上9點，於捷運文心崇德站、松竹站提供免費接駁車，直達漢神洲際，每30分鐘一班。

▲若停車場達九成滿，周邊道路禁止排隊入場。（圖／台中市政府）



葉昭甫提醒，屆時前往漢神洲際購物廣場的用路人，務必依相關導引指示前往，並聽從現場員警及義交等交管人員的指揮行進。另建議民眾可事先下載「台中交通網APP」，事先查詢停車場剩餘車位資訊，或是搭乘市區公車前往，台中市民使用電子票證可專享「雙十公車優惠」，搭車10公里內免費，搭車距離超過10公里，車資最高收費10元。