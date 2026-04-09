5少年單車遊霧台體力不支受困　警兩度往返暖心護送下山

▲里港警方平安護送少年下山。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

5名少年騎車前往屏東縣霧台鄉遊玩，返程時有人抽筋、有人沒力倒在路旁，情況一度危險。里港警方獲報後迅速趕抵現場，分批將體力不支少年安全載送下山，成功化解可能發生的意外。

里港警分局三地門分駐所員警黃威誠，日前傍晚接獲民眾求助，指有一行5人自高雄騎乘單車前往霧台郊遊，返程途中因體力不支無法順利下山，急需協助。警方獲報後立即趕赴現場展開救援。

警方指出，該5名少年相約騎乘腳踏車上山遊玩，回程時其中一名14歲李姓少年因小腿抽筋，無法繼續騎行，另有2名同行友人體力透支，在路旁陪同休息，整體狀況不佳。

黃員到場後，先將身體不適的李姓少年載往三德檢查哨休息。由於當時天色逐漸昏暗，山區照明不足，加上巡邏車空間有限，無法一次載運所有人與單車，黃員評估安全後，採取分批接送方式，先將少年護送下山，再折返回原地接送其餘2人，最終順利將一行人全數安全送返平地。



里港警分局分局長邱逸樵表示，民眾從事登山或騎乘單車等戶外活動前，應妥善評估自身體力與路程規劃，並攜帶足夠飲水及簡易醫療用品，同時留意天候變化及日落時間，避免因體力透支或天色昏暗而發生危險。若在山區遇有緊急狀況，可立即向警方或相關單位求助，警方將持續秉持為民服務精神，守護民眾生命與行的安全。