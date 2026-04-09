今年3國考父親節登場　司法、調查特考刪除身高限制

▲考試院。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

考試院院會今（9）日通過，115年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員及海岸巡防人員考試等3項考試第一試，於今年8月8日（星期六）至10日（星期一）舉行。考試院表示，為順應時代變遷及吸引優秀人才，自今年起，司法特考、調查特考刪除身高限制；另調查特考三等考試資訊科學組調整部分應試專業科目，請應考人留意。

考試院說明，這3項考試筆試分設臺北、臺中、臺南、高雄、花蓮、臺東等6考區同時舉行。另部分考試、類科之第二試體能測驗、第二、三試口試則均僅設臺北考區。

3項考試設置等別、類科組別及暫定需用名額如下：

一、司法特考：三等考試設公證人等17類科組共140名、四等考試設法院書記官等6類科共778名、五等考試設錄事等2類科共76名，合計994名。

二、調查特考：三等考試設調查工作組等15組別，共104名。

三、海巡特考：三等考試設海巡行政等3科別組共41名、四等考試設海洋巡護科航海組等2科別組共30名、五等考試設海洋巡護科別5名，合計76名。

考試院補充，有關這3項考試應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、錄取方式、體格檢查時間及標準等事項，依照各項考試規則等規定辦理。自115年起，司法特考三等考試監獄官類科、四等考試法警、監所管理員類科及調查人員特考均取消體格檢查身高限制；另調查特考三等考試資訊科學組應試專業科目「系統分析與設計」調整為「作業系統及系統程式」，請應考人注意。

這3項考試相關報考資訊，考選部將自115年4月16日起載明於應考須知，並預訂於4月28日至5月7日受理報名，採網路報名方式辦理，有意報考者，請把握時間登入國家考試網路報名資訊系統報名。