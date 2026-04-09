司法官、律師考試公告舉行日期、需用人數　首次採行全面電腦化測驗

▲考試院。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

考試院院會今（9）日通過今年公務人員特種考試司法官考試與專門職業及技術人員高等考試律師考試計畫。考試院表示，今年司法官考試暫定需用名額225名；司法官與律師考試第二試首次採行電腦化測驗，以順應數位化時代轉型與職場實務接軌，並增設臺中考區，以減輕中部地區考生舟車勞頓。

考試院說明，司法官與律師考試第一試筆試訂於115年8月1日（星期六)在臺北、臺中、高雄3考區同時舉行；第二試筆試(電腦化測驗)訂於同年10月25日（星期日)至26日（星期一)在臺北、臺中及高雄3考區同時舉行；司法官考試第三試口試，預訂116年1月30日（星期六)集中在臺北考區舉行。司法官與律師考試第一試及第二試應試科目，除律師考試第二試選試科目外，均採同一試題。

考試院指出，在數位化浪潮下，我國司法官、律師執業場域的數位化應用已極為普遍，且國際法治國家法律相關測驗亦早已推行電腦化考試多年，因此自115年起，司法官、律師考試第二試採行電腦化測驗，俾契合職場實務需求。

考試院表示，為穩健推動這2項考試第二試採行電腦化測驗，將秉持「最小變動原則」，應試時仍維持提供紙本試題及法條本，應試系統則以盡量貼近紙本作答環境進行設計，包含以申論式紙本試卷格式及作答規範設計介面、應試介面採分頁作答、預覽等；並於考試期間建置電力及資料備援保全機制，以完備應試環境。

考試院強調，為使應考人瞭解應試流程與介面，考選部已建置線上模擬作答網站、常見問答及操作指引等，以利應考人備考。相關資訊請至考選部全球資訊網首頁>應考人專區>電腦化測驗專區>司法官、律師考試第二試應考人專區查看。

考試院補充，有關這2項考試應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、錄取方式與司法官考試體格檢查等，依照各該考試規則等規定辦理，相關資訊將自4月16日起載明於應考須知。這2項考試第一試預訂於4月20日至29日受理報名，採網路報名方式辦理，有意報考者，請把握時間登入國家考試網站報名資訊系統報名。