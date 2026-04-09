　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

司法官、律師考試公告舉行日期、需用人數　首次採行全面電腦化測驗

▲▼考試院空景、國家考場空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲考試院。（圖／記者詹詠淇攝）

記者杜冠霖／台北報導

考試院院會今（9）日通過今年公務人員特種考試司法官考試與專門職業及技術人員高等考試律師考試計畫。考試院表示，今年司法官考試暫定需用名額225名；司法官與律師考試第二試首次採行電腦化測驗，以順應數位化時代轉型與職場實務接軌，並增設臺中考區，以減輕中部地區考生舟車勞頓。

考試院說明，司法官與律師考試第一試筆試訂於115年8月1日（星期六)在臺北、臺中、高雄3考區同時舉行；第二試筆試(電腦化測驗)訂於同年10月25日（星期日)至26日（星期一)在臺北、臺中及高雄3考區同時舉行；司法官考試第三試口試，預訂116年1月30日（星期六)集中在臺北考區舉行。司法官與律師考試第一試及第二試應試科目，除律師考試第二試選試科目外，均採同一試題。

考試院指出，在數位化浪潮下，我國司法官、律師執業場域的數位化應用已極為普遍，且國際法治國家法律相關測驗亦早已推行電腦化考試多年，因此自115年起，司法官、律師考試第二試採行電腦化測驗，俾契合職場實務需求。

考試院表示，為穩健推動這2項考試第二試採行電腦化測驗，將秉持「最小變動原則」，應試時仍維持提供紙本試題及法條本，應試系統則以盡量貼近紙本作答環境進行設計，包含以申論式紙本試卷格式及作答規範設計介面、應試介面採分頁作答、預覽等；並於考試期間建置電力及資料備援保全機制，以完備應試環境。

考試院強調，為使應考人瞭解應試流程與介面，考選部已建置線上模擬作答網站、常見問答及操作指引等，以利應考人備考。相關資訊請至考選部全球資訊網首頁>應考人專區>電腦化測驗專區>司法官、律師考試第二試應考人專區查看。

考試院補充，有關這2項考試應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、錄取方式與司法官考試體格檢查等，依照各該考試規則等規定辦理，相關資訊將自4月16日起載明於應考須知。這2項考試第一試預訂於4月20日至29日受理報名，採網路報名方式辦理，有意報考者，請把握時間登入國家考試網站報名資訊系統報名。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 1119 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
94歲張忠謀天天吃「萬壽果」！營養師：4類人別碰
網美Coser拒付尾款！遭攝影師公開「0修圖原片」…對比照嚇
黎巴嫩淪「第2個加薩」！以色列屠殺式空襲　各國強烈譴責
快訊／「台版JISOO」幕後金主現身　助詐團洗錢158億遭拘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安今施政報告　民進黨杯葛50分鐘送「一中地墊」、護腰

總預算卡關田協停辦公開賽　718億新興預算難救火原因曝

中國實彈射擊綠營狂酸鄭麗文　Cheap打臉：距離台灣1200公里以上

藍營中正萬華新人3搶1　周世雄改名「變臉那個」搶民調出線

「不管我做得好不好！」顧立雄盼過1.25兆條例　協商因沒藍委破局

行政院通過就服法修法　禁雇主、仲介保管勞工護照身分證

國發會：塑膠袋原料供過於求　近期開始生產5000噸塑膠袋

見證與馬紹爾AI、太陽能合作成果　林佳龍簽署經濟韌性融資基金意向書

鄭世忠請辭運動部次長　卓榮泰感謝竭盡所能強化台灣體育量能

韓國瑜替許原榮車掃催票　笑喊：大姑娘頭次進洞房拜託大家支持

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

峮峮單身6年現鮮肉護花　小鬼猝逝太痛！談15歲差姊弟戀？　經紀人代答都提這2字

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

不要命畫面曝！22歲騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯…司機傻眼

萌汪被媽說吃太多肉肉！　躲姐懷裡裝可憐超委屈XD

鄭麗文訪上海美團總部 體驗無人機送珍奶笑：老公忘記帶可以點嗎？

蔣萬安今施政報告　民進黨杯葛50分鐘送「一中地墊」、護腰

總預算卡關田協停辦公開賽　718億新興預算難救火原因曝

中國實彈射擊綠營狂酸鄭麗文　Cheap打臉：距離台灣1200公里以上

藍營中正萬華新人3搶1　周世雄改名「變臉那個」搶民調出線

「不管我做得好不好！」顧立雄盼過1.25兆條例　協商因沒藍委破局

行政院通過就服法修法　禁雇主、仲介保管勞工護照身分證

國發會：塑膠袋原料供過於求　近期開始生產5000噸塑膠袋

見證與馬紹爾AI、太陽能合作成果　林佳龍簽署經濟韌性融資基金意向書

鄭世忠請辭運動部次長　卓榮泰感謝竭盡所能強化台灣體育量能

韓國瑜替許原榮車掃催票　笑喊：大姑娘頭次進洞房拜託大家支持

IPSS霸氣回歸！小S秀白皙美肌談健康生活　笑說：酒盡量少喝

陽明3月營收年減5.85%、月增0.09%　中東能源危機影響全球經濟

村上宗隆重返先發有安打、有保送　但白襪仍以3比5敗給金鶯

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　小S首露面回應：只想珍惜身邊人

蝴蝶谷腐屍兇嫌身分曝！殺人棄屍盜領存款　「活死人」掩飾行蹤

小S停工1年回歸！　劉涵竹機票噴6.5萬「天價飛東京」相挺：很值

蔣萬安今施政報告　民進黨杯葛50分鐘送「一中地墊」、護腰

官員視察跨越軌道「未穿反光背心」遭質疑　台鐵駁：是臨時通道

成功嶺班長嗆「敢打1985就弄死你們」遭役男投訴　11萬換免囚

250元雙人野餐包開搶！綠行動嘉年華、南投百K小鎮漫遊4/18埔里登場

【真皮塗色本】孩子幫爸爸刺青上色...在大大的腿上畫呀畫呀畫XD

政治熱門新聞

快訊／2026南投選戰震撼彈！簡千翔退出民眾黨

快訊／控李遠是公視董監事審查障礙　8名審查委員集體向韓國瑜請辭

苗栗1議員定存近8億　藍議員澳洲買房卻未在選區置產

簡千翔含淚退出民眾黨　批制度走鐘因人設事

爭取參選彰化縣長！　謝衣鳯：我是成年人了不必家人許可

李洋稱「預算未過」拒收資料　鍾沛君轟：別學壞變成民進黨形狀

板橋爆醫療性侵案！語言治療師涉侵犯8童　最小竟是學齡前幼童

幕後／親邀知中+知美派訪陸　鄭麗文藏2026利多密碼

貼文幾乎一樣！吳思瑤酸徐巧芯、馬文君背後有主廚

中客拍片稱中國台灣遭禁入境　劉世芳：來台請按照台灣法律

談李貞秀去留問題　柯文哲：做得好不好大家看也知道

好大官威！花縣府主任違停嗆警「知道我誰嗎？」　跑分局要警說明

曝陳佩琪嗆北檢害柯文哲陷「2法律窘境」　律師：害慘二審

鄭麗文喊「和平種子」陸宣布實彈射擊　綠：別把演習當迎賓禮炮

更多熱門

相關新聞

今年3國考父親節登場　司法、調查特考刪除身高限制

今年3國考父親節登場　司法、調查特考刪除身高限制

考試院院會今（9）日通過，115年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員及海岸巡防人員考試等3項考試第一試，於今年8月8日（星期六）至10日（星期一）舉行。考試院表示，為順應時代變遷及吸引優秀人才，自今年起，司法特考、調查特考刪除身高限制；另調查特考三等考試資訊科學組調整部分應試專業科目，請應考人留意。

高普考7月登場！暫定招募5618人　3/10起受理報名

高普考7月登場！暫定招募5618人　3/10起受理報名

迎戰AI浪潮　考試院長：期許公部門攬才及留才機制與時俱進

迎戰AI浪潮　考試院長：期許公部門攬才及留才機制與時俱進

馬年開工！賴清德明上午邀五院茶敘　韓國瑜要建言「化」字

馬年開工！賴清德明上午邀五院茶敘　韓國瑜要建言「化」字

兩項國考刪除身高限制　今年起就適用

兩項國考刪除身高限制　今年起就適用

關鍵字：

司法官律師考試電腦化測驗臺中考區考試院

讀者迴響

熱門新聞

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

快訊／2026南投選戰震撼彈！簡千翔退出民眾黨

伊朗嗆退出停火協議！　揚言停止放行荷莫茲海峽

虛榮心超強的三大星座！

吊車大王女兒露臉了！「超甜笑容」電暈全場

「辛樂克」颱風最快今晚生成　周六鋒面接近水氣增

得分王球星驚爆「體味太重」！　他揭無人敢防守

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

快訊／控李遠是公視董監事審查障礙　8名審查委員集體向韓國瑜請辭

即／早餐店女店員太美！眼鏡哥「脫褲擼豆漿」被抓了

稱跑山獸「賞金獵人」搜救教官害死人黑底曝　專家批大爛貨

夏克立遭爆「狂傳對鏡自慰裸照」！

半夜癢到崩潰！牠在皮膚「挖隧道產卵」一人中鏢全家遭殃

吊車大王長女是留英才女　拍MV獲讚

快訊／43歲金莎官宣結婚！　認愛小17歲男星3年修正果

更多

最夯影音

更多
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」
乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面