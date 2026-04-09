民進黨高市黨部5月改選！黃捷被點名接棒主委　她親自說明了

▲民進黨將進行黨職改選，傳出高雄市長陳其邁屬意黃捷接任市黨部主委。（資料照／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨5月底將進行黨職改選，民進黨高雄市黨部現任主委、市議員黃文益因下半年要衝刺選戰，也認為「不應球員兼後援會長」，因此確定不尋求連任。傳出高雄市長陳其邁屬意由立委黃捷接棒主委一職，對此，黃捷表示，目前向各方傾聽拜訪中，若有確定會正式跟大家報告，但她強調，無論在哪個位置，都會努力為黨付出，全力輔選、協助高雄年底的大選。

▲民進黨高雄市黨部主委黃文益確定不尋求連任。（資料照／記者賴文萱翻攝）

現任民進黨高雄市黨部主委黃文益本屆任期到5月28日，市黨部預計4月20日至24日啟動登記，預計5月24日進行改選，6月正式與新主委交接。

黃文益指出，因他本身是議員參選人，接下來要面臨選戰，時間上可能分身乏術，不利政黨後勤。他認為既然已接受黨提名，就應該把角色扮演好，「不應該球員兼後援會會長」，因此不尋求主委連任。

▲在綠營初選血戰時，黃捷現身力挺「陳其邁子弟兵」聯合登記。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，黃捷回應，目前向各方傾聽拜訪中，若有確定會正式跟大家報告，無論在哪個位置，都會努力為黨付出，全力輔選、協助高雄年底的大選。

黃文益則說，在這屆主委任內，他已公平公正順利完成市長、市議員、里長初選，沒有太多廝殺，達成階段性任務，下屆主委面臨大選，輔選是最重要的任務，期許新的主委要有能力調和，並把黨部資源整合，全力輔選市長、議員及里長候選人，帶領市黨部一起守下關鍵每一席，力拚議會過半。

對於傳出市長陳其邁屬意由黃捷接棒主委，黃文益表示，如果有意願當然很好，站在他的立場，他並沒有指定接班者，對於有人才表態，他樂觀其成，且若大家都有共識，也不見得要競爭。