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鄭麗文喊「和平種子」陸宣布實彈射擊　綠：別把演習當迎賓禮炮

▲▼國民黨主席鄭麗文參訪上海洋山港。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文7日率團赴中國大陸訪問，預計10日將與中共總書記習近平進行「鄭習會」，國民黨將此行定調「2026和平之旅」，鄭麗文8日前往南京中山陵謁陵時喊話，「要為兩岸中國人種下和平種子」。但中共今（9日）上午即宣布在黃海實施「實彈射擊」。民進黨表示，國民黨別再不切實際地對中共搖尾乞憐，實力才是和平的基礎，儘速通過軍購特別預算與總預算，讓國家運作回歸正軌，才是最佳解方。

▼鄭麗文「和平之旅」第3天　陸宣布展開「實彈射擊」。（圖／翻攝央視軍事）

▲▼鄭麗文「和平之旅」第3天　陸宣布展開「實彈射擊」。（圖／翻攝央視軍事）

民進黨發言人林楚茵指出，鄭麗文「種下的和平種子」還沒發芽，就被中共當成砲彈射擊，直接打臉國民黨。根據國防部監控報告，鄭麗文人還沒出訪，共機共艦就不斷擾台，從4月6日至8日，每日都有共機、共艦及公務船在台海周圍繞行，共機甚至逾越海峽中線。

林楚茵直言，中共今日更無預警宣布在黃海實施實彈射擊，國民黨可以自欺欺人地把共機共艦當成「伴飛」，把實彈演習當成「迎賓禮炮」，但請別欺騙台灣人「躺平就能換和平」。

林楚茵表示，中共今年軍費規模高達8.8兆，已連續11年成長，約為台灣的11倍。對台共機共艦侵擾已常態化，光是今年第一季，擾台共機就超過420架次，此外不僅多次破壞我國海底電纜，自2022年至2025年更發動高達9次對台軍演，日前甚至將大片近海空域劃設為期40天的「無限高」禁飛區。國民黨究竟要如何與破壞區域穩定的元兇談和平？

林楚茵強調，高喊口號卻毫無作為，是換不到和平的。國民黨所謂的和平，只是屈服於威權之下，對獨裁者抱持不切實際的幻想。真正的和平必須以實力為後盾，增強國防實力才能真正擁抱和平。請國民黨停止空喊口號，讓立法院趕快審議通過軍購與總預算，讓台灣回歸正軌、穩健前行。

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