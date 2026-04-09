8名公視董事審查委員集體請辭　白委蔡春綢痛批：李遠是罪人

▲文化部長李遠。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇靖宸／台北報導

《公視》第8屆董監事審查會8名在野黨推舉的審查委員不滿文化部長李遠以一己之見評估董監事人選，今（9日）聯名致函立法院長韓國瑜請辭。對此，民眾黨立法院黨團表示，以文化人自居的李遠屢屢用「威權回歸」等負面形容詞來攻擊、詆毀、羞辱這些委員，當行政權傲慢到不願溝通，反過來檢討審查委員的「風骨」時，8位委員選擇集體請辭，沒辭掉的是對台灣民主的責任。白委蔡春綢也強調，李遠才是對不起這些滿懷熱忱、卻無端被捲入政治風暴的專業人選的罪人。

《公視》第7屆董監事任期至今年5月19日屆滿，為使第8屆董事及監察人順利產生，行政院函請立法院籌組《公視》第8屆董事、監察人審查委員會，由各黨團推薦審查委員人選，比例為國民黨團推薦7人、民進黨團推薦7人、民眾黨團推薦1人。在野黨推薦的審查委員為吳永乾、羅國俊、廖元豪、董保城、馬詠睿、許良源、潘祖蔭、杜聖聰。

但是上述8位在野推薦的審查委員9日聯名致函韓國瑜。函文內容指出，因為李遠不遵循《公共電視法》立法精神，且違反歷屆經由國會不同政黨事前協商候選人名單的慣例，一再依個人意志辦理提名，也依一己之見評估全部候選人的適任性，所以他們認難妥適遂行立法院院託付的審查任務，不得不聯名具函向院長請辭審查委員一職，不情之處，敬請察諒。

對此，民眾黨團表示，委員們透過聲明表達對於李遠行政傲慢、羞辱專業的嚴正抗議，更象徵台灣公共媒體治理制度的一次大崩盤。李遠口口聲聲說要守護專業，卻無視《公視法》中「三分之二門檻」所代表的協商精神，不顧審委們已經多次提醒，政府的提名必須經過跨黨派諮商，以確保公共媒體資源公器不被單一政黨色彩把持、壟斷，才能確保公共文化空間能維持純粹性。

民眾黨團指出，回顧過去幾年公視的種種亂象，早已證明缺乏制衡的董事會只會讓公視淪為執政黨的傳聲筒。若行政院想靠「內部圈定」就強行通過名單，那公視的公信力將徹底破產。遺憾的是，以文化人自居的李遠置若罔聞，甚至屢屢用「威權回歸」等負面形容詞來攻擊、詆毀、羞辱這些堅守程序正義的委員。當行政權傲慢到不願溝通，甚至反過來檢討審查委員的「風骨」時，八位委員選擇集體請辭，委員們辭掉的是職位，沒辭掉的是對台灣民主的責任。

蔡春綢強調，民眾黨樂見更多具有專業背景的人士加入公視，為台灣公共文化空間創造更好、更平等的環境。文化部拒絕溝通協商，甚至把「協商」當「汙點」、把「溝通」當作「施捨」，李遠才是對不起這些滿懷熱忱、卻無端被捲入政治風暴的專業人選的罪人。

蔡春綢說，民眾黨不容許「黨政軍就是媒體」的情況持續惡化，要求文化部李遠收起行政傲慢，不要當了官就踐踏文化與專業，傲慢自大使公視成為你個人意志下的犧牲品。