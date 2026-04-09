鄭習會明登場　巧碰攸關台灣安全保障《台灣關係法》47週年

▲在《台灣關係法》47週年前夕，總統賴清德接見美國聯邦眾院「共和黨研究委員會」國安任務小組主席諾恩（Zach Nunn）訪問團。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文近日赴中國大陸展開「2026和平之旅」，並預計明天（10日）與中共中央總書記習近平會面。值得注意的是，同一天4月10日，也是奠定台美關係基石的《台灣關係法》47周年，這是1979年美國國會通過的國內法，明確保障台灣安全、提供防禦性武器，並將非和平方式決定台灣前途的企圖視為威脅。

4月10日，在國際與兩岸場域，有兩件重大事件同時進行。首先是鄭麗文預計與中共中央總書記習近平會面，這也是鄭麗文本次訪問中國大陸「2026和平之旅」的重頭戲；第二，則是奠定台美關係基石的《台灣關係法》47周年，近年只要適逢週年，台美官方與非官方的互動都很頻繁，也多聚焦台美深化合作的相關討論。

舉例而言，今年《台灣關係法》47周年前夕，「共和黨研究委員會」國安任務小組主席諾恩（Zach Nunn）、美國聯邦眾議院眾議員費茲傑羅(Scott Fitzgerald)、芙朵恰克(Julie Fedorchak)、施瑞夫(Jefferson Shreve)，以及美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）等5人，接力訪問台灣，並踏進總統府與賴清德會面。

賴清德在會面時的談話中也都特別提及，4月10日適逢《台灣關係法》立法47週年。他也再次承諾，台灣將繼續與美國及理念相近夥伴並肩同行，讓民主更堅韌、和平更有保障，為下一代打造更安全繁榮的未來。

諾恩則在談話中表示，代表團此行訪問台灣，從華府帶來明確訊息，就是美國對台灣的堅定支持；而班克斯表示，無論中共如何施壓，世界終將看見真相，台灣之所以重要在於民主傳承，台灣對現代全球經濟及共享繁榮至關重要，也是自由開放印太地區不可或缺的夥伴。

除此之外，前外交部長、前海基會董事長李大維日前也遠赴美國舊金山，受邀於史丹佛大學胡佛研究所參與座談。李大維也談及《台關關係法》47年來，台美關係的轉變。他說，美國國會在47年前，對於台灣人權狀況、政治民主化的推動還存在不少顧慮，但如今已經明顯改善，美國國會現在對台灣的安全與福祉的支持，已經形成跨黨派的共識。

▼在《台灣關係法》47週年前夕，賴清德總統8日下午接見「美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）訪問團」。（資料照／總統府提供）



有關於《台灣關係法》，是1979年時，美國與中華人民共和國建立正式邦交關係，而為了取代《中美共同防禦條約》，並延續跟中華民國的既有關係，美國國會制定《台灣關係法》，並由美國總統簽署生效。

此法被視為美國跟台灣的夥伴關係重要的法案，是美國對台灣外交政策的重要基石之一，也是美國一中政策的一部分。事實上，此法並不直接認可中華民國的國家地位，而是以「台灣的治理當局」（governing authorities on Taiwan）來稱呼台灣政府。

值得注意的是，在外交與軍事合作上，此法都是重要的依據。本法授權建立「實質大使館」，來管理美國和台灣的外交關係；而軍事合作部分，美國可提供必要防衛物資與技術服務，使台灣維持足夠的自我防衛能力，同時也規定，任何企圖以非和平方式，解決台灣未來的作為，威脅太平洋和平與安全，美國將嚴重關切；回顧2001年，時任美國總統宣布協防台灣，當時便將台灣關係法視為美國協防的法源。

在中國方面，則是要求美國政府遵守美中三公報，以及中華人民共和國「一中原則」，但美國歷任政府，都還是依據台灣關係法與六項保證，向台灣出售武器。