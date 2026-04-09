美要求歐洲盟國「數日內」提交計畫　確保荷莫茲海峽安全

▲美國要求各國在數日內提出確保荷莫茲海峽航行順暢的計畫。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北約一名高級官員表示，美國正要求歐洲盟友針對「協助確保荷莫茲海峽安全」的承諾給出具體交代，要各國在數日內提出確保航行順暢的明確計畫。據信，這項要求是在美國與北約官員會談期間所提出，截至8日晚間，白宮、國防部、國務院均未立即回覆置評請求。

彭博報導，由英國主導、超過40個國家組成的聯盟已承諾在中東戰火平息之後協助重啟荷莫茲海峽。川普、伊朗與以色列7日宣布達成協議停火14天，前提是各方停止攻擊行動並重新開放海峽，十多名各國領袖也發布聲明，承諾將為確保荷莫茲海峽的航行自由做出貢獻。

只不過在這之後，伊朗與以色列的攻擊行動仍持續，荷莫茲海峽實際上仍處於封閉狀態。伊朗稱，以色列對黎巴嫩真主黨的打擊行動違反停火協議。

這也讓外界對美國最新要求能否奏效產生疑慮，荷莫茲聯盟成員是否會迅速提出具體計畫，以及他們是否認為美方設定的「數日內」時間表切實可行，都還是未知數。

近來北約成員國在伊朗衝突中的表態，或者說袖手旁觀，已讓川普與盟友之間產生嫌隙。部分成員國拒絕讓美軍使用其軍事基地對伊朗發動打擊，也拒絕美國總統在戰事持續期間協助重啟荷莫茲海峽的要求。

就在川普和呂特8日會晤之後，川普發文表示，「北約在我們需要他們的時候不在，如果我們再次需要他們，他們也不會在」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、美國駐北約大使惠塔克（Matthew Whitaker）等川普政府官員表示，成員國必須採取更多措施展現自身對美國的價值，顯示華府正重新審視彼此關係。