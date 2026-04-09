347萬網紅來台學跳舞！路人教「這1首」台炸　全服了：太權威

▲人氣網紅來台灣找路人教他跳舞。（圖／IG／ed.people）

記者鄺郁庭／綜合報導

人氣國外網紅「Ed People」在IG上有347.7萬追蹤，他以環遊世界並邀請陌生人教他跳舞的系列影片而聞名。他8日在IG上傳一段影片，只見他來台灣，並前往西門町，找了一位頭戴鴨舌帽的年輕男子學一段舞，沒想到對方教的是伍佰招牌舞曲〈你是我的花朵〉的「花朵舞」，畫面掀起台人熱議。

有網友在Threads分享Ed People的貼文，興奮表示，「這個人在世界各國到處找路人一起跳舞，這次終於來台灣了。」他笑說，有想過Ed People來台灣可能會學到16蹲、Go Stronger 32撞、台灣尚勇之類的舞步，想不到路人教他的居然是花朵舞，「覺得超棒，接地氣又能讓所有年齡層有共鳴！」

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貼文引發熱論，台人紛紛笑呼，「我有看過他超多集，想不到台灣這集最瘋」、「伍佰老師才是真權威！流行流過去，伍佰永流傳」、「西裝男進來一起跳我笑死」、「真是男女老少通通都會的舞」、「超讚的欸！標誌性的歌，舞步又簡單好學。」

還有網友大讚，「為什麼我明明是靜音，但滑到這影片時，腦海會自動出現音樂？」「能想出這首真強（而且服！」「我從以前就一直想說到底台灣人遇到他會教他跳什麼舞，現在知道了」、「幼稚園就在聽的歌，真的是永流傳。」