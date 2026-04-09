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黃燈亮起即停！屏警4/13起嚴抓闖紅燈　最高罰5400

▲屏警4月13日起同步啟動「闖紅燈違規取締專案。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏警4月13日起同步啟動「闖紅燈違規取締專案。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為降低路口事故風險，屏東縣政府警察局宣布自4月13日起啟動全縣「闖紅燈違規取締專案」，鎖定事故熱點與重要路段強化執法。警方指出，今年首季已釀113件事故、2死175傷，顯示違規風險不容忽視，呼籲駕駛遵守號誌，共同守護用路安全。

根據警察局統計，115年1至3月間，屏東縣因闖紅燈引發之交通事故累計達113件，共造成2人死亡、175人受傷。而闖紅燈違規常伴隨高速穿越路口、搶黃燈通行等危險行為，極易引發側撞、追撞等嚴重事故，不僅瞬間衝擊力大，也往往造成駕駛人、乘客及無辜用路人重大傷亡。

交通部也提醒，駕駛人於黃燈亮起時，如尚未進入交叉路口，應於停止線前停車，切勿心存僥倖強行通過，以免釀成事故。

▲屏警4月13日起同步啟動「闖紅燈違規取締專案。（圖／記者陳崑福翻攝）

警察局表示，本次專案將採取「情境管理」模式，整合科技執法設備與線上勤務警力，提升見警率與取締密度，並同步加強路口秩序整頓及交通安全宣導，導正駕駛人僥倖搶快心態，建立「紅燈停、綠燈行」的正確用路觀念。

警察局並提醒，依現行道路交通管理處罰條例第53條規定，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，可處新臺幣1,800元以上5,400元以下罰鍰；紅燈右轉者，則可處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰。

警察局長甘炎民提醒，闖紅燈的代價絕不只是一張罰單，更可能是一場無法挽回的悲劇；請民眾行經路口時務必減速慢行、專注駕駛、遵守號誌，切勿搶快違規，共同守護安全有序的交通環境。

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