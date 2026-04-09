休完產假整間公司消失！女子崩潰：人都不見資遣費也沒了

▲女子休完產假回公司，卻發現整間辦公室已「人去樓空」。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

職場媽媽最心碎的惡夢在上海真實上演！曾被譽為中國國產籃球賽事指標的品牌「路人王」，近日爆出經營危機，多名員工指控公司早已歇業，甚至有女員工在產假結束準備復工時，才驚覺公司早已「人去樓空」，不僅大門緊閉，內部設備更是搬遷一空。這起事件迅速衝上社群熱搜第一，引發國際對勞權保護的熱烈討論。

復工前夕的震撼彈：主管失聯、辦公室搬光

綜合《紅星新聞》《齊魯晚報》報導，湯女於去年初入職上海酷皇科技（路人王控股子公司），並在同年10月開始休產假。原定今年4月3日重返工作崗位的她，在復工前夕試圖聯繫公司主管與人資，卻遭遇冷處理。人資甚至在對話紀錄中直白回應「公司的人都離職了」、「大家都沒有賠償」，強硬態度令湯女難以接受，拒絕簽署自願解除勞動契約。

當湯女親自前往公司辦公地點時，眼前的景象更讓她傻眼。原本應是繁忙的總部，如今僅剩緊閉的大門，內部電腦、辦公材料早已被清理乾淨，曾經繁榮的籃球賽事品牌，彷彿在一夕之間人間蒸發。

昔日明星賽事品牌跌落神壇

「路人王」並非沒沒無聞的小公司，其背後曾有中國知名的體育社群「虎撲」作為靠山。2016年由虎撲打造後，路人王一度成為籃球圈高度關注的賽事品牌，並在2020年轉為獨立營運。然而，品牌的獨立並未換來長治久安，根據前員工小張爆料，崩壞的徵兆早在去年6月就已顯現。

小張透露，公司自去年中旬起便開始大規模資遣球員，今年1月辦完總決賽後，員工更幾乎被裁撤殆盡。這種「燃燒殆盡」式的營運模式，讓許多勞工在公司倒閉前根本來不及反應，最終只能眼睜睜看著資方撤離，留下滿地債務與勞資爭議。

勞資糾紛求助無門

針對這起大規模失業事件，上海虹口區勞動保障監察大隊已介入，並建議受害勞工申請勞資調解。然而，現實往往比法律程序更加無奈。前員工小張表示，他先前已透過調解與公司達成調解，資方承諾分4期支付補償金，沒想到在支付第一筆後，公司負責人便徹底失聯。

目前，受害員工被迫走向「強制執行」的司法程序，但在公司資產已被清空的情況下，能否討回血汗錢仍是未知數。



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