以父母名捐贈長照車　嘉義市府顧問林文村守護就醫路

▲ 林文村(圖左4)捐贈長照交通車， 助嘉義市打造高齡友善城 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為應對超高齡化社會的醫療接駁需求，嘉義市政府今(9)日舉辦長照交通車捐贈儀式。市政顧問林文村以其雙親林來順先生與林邱銀花女士之名捐贈，市長黃敏惠親自見證這份動人的「大愛」，感謝林顧問將對父母的思念轉化為守護市民就醫之路的力量。

▲ 林文村捐贈長照交通車， 嘉義市長回以感謝禮 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠市長感佩林顧問「以愛傳家」的精神，特別讚許其家族風範是「來自人文存善心‧銀光燦爛映花間」，將林顧問的名字與雙親名諱巧妙融入典禮主題，象徵溫暖力量在嘉義市不斷流動。

▲ 林文村捐贈長照交通車， 以其父母為名。（圖／記者翁伊森攝）

林文村顧問致詞時感性表示，這是家族首次以父母名義成立的慈善會進行捐贈。他回顧父母艱辛的創業歷程，提到雙親一生秉持「大氣、大肚、大量」的處世之道，無私付出且心繫社會。林顧問特別回憶，母親生前曾叮嚀，希望家族能在黃敏惠市長任內慷慨捐贈，協助市府團隊照顧更多人。這份溫柔而堅韌的愛，已成為家族最珍貴的力量，他期盼這份溫暖能隨車輛穿梭大街小巷，將行善作為家族百年志業。

▲長照交通車具有機械升降，方便輪椅族搭乘。（圖／記者翁伊森攝）

衛生局長廖育瑋指出，長照交通接送服務每年每車可提供逾2,000趟次服務，協助失能者安心就醫與復健。為精進效能，中心正推廣「線上預約平台」，115年3月至6月間預約占比達標者，更可獲贈500元禮券或精美禮物。

嘉義市積極推動高齡友善城市，113至114年長照交通接送已累計服務達7萬人次。市府呼籲有需求之民眾直撥 1966 專線，透過公私協力，攜手打造「全齡共享、世代宜居」的幸福城市。