CBA洋將比賽中突爆氣！推隊友噴教練　球隊趕出場直接開除

記者魏有德／綜合報導

大陸男籃職業聯賽（CBA）8日進行寧波與上海之戰，過程中，寧波隊的洋將貝茲利（Darius Bazley）在比賽過程中，疑似對隊友不滿，憤而爆氣甩球，教練換人時，還用力推擠安撫他情緒的隊友，邊走下場還邊嗆教練，甚至連領隊要求他進休息室都直接甩手無視，對此，寧波隊立即做出開除的決定，要他捲鋪蓋走人。

▲貝茲利推擠隊友。（圖／翻攝紅星新聞）

寧波隊在賽後發聲明表示，貝茲利出現嚴重違背職業道德的行為，違反了職業球員的基本準則，「在我們自己的聯賽，任何外援都不擁有特權。」寧波隊領隊劉家成也強調，「只要我在這支球隊一天，就不允許任何球員，包括外援，破壞球隊建立起來的團結性。」

▲貝茲利下場後仍與教練及工作人員喋喋不休。（圖／翻攝微博）

據了解，貝茲利是在比賽中發底線球時出現傳球失誤，此後便情緒失控，先後與場上隊友發生激烈口角及推擠衝突，此時，寧波隊教練馬上讓貝茲利離場返回更衣室，貝茲利邊走邊罵，過程全被轉播單位播出和現場球迷直擊。

公開資訊顯示，貝茲利曾於2019年首輪23順位被奧克拉荷馬雷霆隊選中，此後轉戰NBA多隊，直至2024年9月加盟廣東宏遠隊，開啟他在CBA的生涯。在CBA最新賽季，貝茲利則是加盟寧波隊，留下平均4.9分，3.8籃板及1.2助攻的數據。