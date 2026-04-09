閨蜜被硬上還遭公審當「小三」　女大生背「綠茶婊」1年不忍了

▲楊姓男子與女友吵架鬧分手，閨蜜想幫忙調解卻慘遭楊男性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名楊姓男子與張姓女友吵架鬧分手，張女的閨蜜小潔（化名）熱心出面擔任「和事佬」，沒想到竟狼入虎口，楊男假借談心名義，強行性侵小潔得逞，事後還害小潔被張女誤認為「搶男友的小三」在網路公審，小潔隱忍一年多，直到身心崩潰才報警，高雄地院審理後，依強制性交罪判處這名渣男有期徒刑3年7月。

判決指出，全案發生在2023年3月間，當時楊男與張女感情觸礁，就讀大學的小潔為了幫好友挽回感情，不疑有他赴約，想幫雙方溝通，豈料，楊男色心大起，見到小潔後竟突襲強抱，企圖硬上。

小潔當下受到驚嚇，驚恐萬分哭喊：「我不要！」、「我不想！」 但體力不敵楊男，慘遭對方強行脫衣、性侵得逞，小潔受辱後身心受創，一度出現自殘行為，卻因害怕不敢向友人開口，只能暗自垂淚。

誇張的是，張女事後發現男友與閨蜜見面，竟誤以為小潔是介入感情的「綠茶婊」，氣得在網路上發文公審，小潔無端背負小三罵名，忍無可忍，傳訊質問楊男：「那天是你硬上我，敢做敢當行不行！」

楊男心虛回覆「對不起，我那天爆掉」、「我後來滿後悔的」，這段對話也成為小潔自清的有力證據，在男友的支持下，小潔終於決定報警，揭穿這名變態渣男的真面目。

法庭審理時，楊男厚顏辯稱雙方是「合意性交」，更狡辯簡訊中提到的「爆掉」是指向女友坦承出軌，而非性侵，甚至反指小潔是因為被霸凌才亂告。

但法官認為，小潔案發後的創傷反應與遭性侵情節完全吻合，認為楊男罔顧被害人信任，為滿足私慾採取暴力手段，嚴重侵害女性身體自主權，加上犯後態度不佳，毫無悔意，試圖推諉卸責，不採信楊男辯詞，判處他3年7月徒刑，全案可上訴。