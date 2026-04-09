差點被炸死！比利時外長「距飛彈僅幾百米」　訪黎巴嫩遇以軍空襲

▲比利時外交部長普雷沃（圖中）8日訪問貝魯特，與流離失所的孩童握手。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

比利時外交部長普雷沃（Maxime Prévot）8日訪問黎巴嫩期間，遭逢以色列發動的大規模空襲，飛彈落點距離他所在的比利時駐貝魯特（Beirut）大使館僅數百公尺。

只差幾百公尺 比利時外長驚魂未定

普雷沃在社群平台X發文表示，他此行造訪貝魯特，是為了向黎巴嫩當局、受衝突影響的家庭表達全力支持。

普雷沃指出，黎巴嫩已向以色列提出正式停火談判的意願，他正準備就此議題讚揚總統奧恩（Joseph Aoun）之際，「以色列『毫無預警』發起敵意行動以來的最大規模打擊，據悉造成數百名平民傷亡。」

普雷沃當時正與代表團一起待在大使館內，「距離飛彈擊中地點只有幾百公尺。這種情況必須停止。美國、以色列與伊朗之間的停火協議，必須納入黎巴嫩。」

▼以色列空襲黎巴嫩，引發各界譴責。（圖／達志影像／美聯社）



停火仍空襲254死 聯合國譴責

儘管美伊達成2周停火協議，以色列8日仍對黎巴嫩發動開戰以來最猛烈空襲，短短10分鐘內摧毀逾百處軍事目標，造成至少254人死亡。

真主黨（Hezbollah）原本認定停火範圍涵蓋黎巴嫩，在遇襲後隨即重啟火箭炮報復，並強調將持續採取反擊行動，直到美以停止對「我國與人民的侵略」。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）也於8日發表聲明，強烈譴責以色列在美伊停火後持續攻擊黎巴嫩的行為，再度呼籲「各方立即停止敵對行動」。

停火玩假的？以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩釀250死 10分鐘連轟100處

