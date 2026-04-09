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快訊／公視董事8審委請辭　文化部批「政治勒索」：真心換絕情

▲▼公共電視,公視（圖／記者李鍾泉攝）

▲8名在野審查委員集體請辭，公視董監事審查會議持續卡關。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

公視董監事審查持續卡關，文化部預計於4月16日舉行第8屆公視董監事第2次審查會，8名在野黨推舉的審查委員繼提出延後審查、廣徵各政黨候選人意見後，今（9）日向立法院「集體請辭」。文化部表示，先前重新調查才延後會議日期，如此善意決定卻「用真心換來絕情」，再次誠懇呼籲，請在野黨推舉的審查委員回到審查會議上進行實質審查。
 
文化部表示，一再表達誠心尊重審查委員意見，在加入多元領域代表後，提出第2次候選名單，並且也懇切訴求委員實質進入專業、理性的討論與投票決定。

而針對審查委員提及「政黨協商」，文化部說明，從《公共電視法》來看，沒有條文寫到需要「政黨協商」這個程序；委員一再提所謂「往例」，如果真有此往例，為何過去如第5屆經過5次選任、第7屆3次，各將近1000天的審查；如果再放遠看中選會的前例，經過協商結果為何，全國民眾都看在眼裡，「這不叫做政黨協商，這是政治勒索和綁架。」
 
文化部指出，此次名單已經是廣徵各界意見後的最佳名單，從目前提名的10位候選人名單即可看出，無論從專業、族群、年齡、多元性、社會公信力等各方面都是一時之選，「何來個人私器之說」。
 
文化部提到，在3月中進行審查委員會時間調查時，原已決定4月1日出席人數即已達法定開會人數，但有鑒於在野黨推舉的委員人數低於執政黨，因此為了公平起見，文化部再次重新調查，並且決定4月16日召開審查會議。文化部如此善意的決定，換來的卻是「用真心換來絕情」。
 
文化部強調，當公視董事監察人審查委員由立法院各黨派推舉的那一刻開始，審查委員就被授權代表社會公正人士審查臺灣公共媒體董監事會的責任，如果各黨派都認為所推舉的審查委員是具有社會公信力的角色，受推舉的委員就應該執行被賦予的責任與義務，不應逃避。
 
文化部再次誠懇呼籲，請在野黨推舉的第8屆公視董事監察人審查委員勇於承擔責任，回到審查會議上，針對目前的所推薦的候選人名單進行實質審查，才不辜負社會的託付。

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