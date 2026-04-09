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超商推4款「冰棒套」防滴水！冰品買6件免費送、滿3件抽0元

▲▼全家便利商店推出「夏日盛典冰品大賞–冰友總凍員」，還送限量話題「冰棒套」。（圖／業者提供）

▲全家便利商店推出「夏日盛典冰品大賞」，還送限量話題「冰棒套」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接吃冰季節到來，超商紛紛推出新品優惠！全家便利商店祭出「夏日盛典冰品大賞–冰友總凍員」抽抽樂，即日起至4月28日買指定冰品「任2件85折」、「任3件抽最高0元」。此外，滿3件加19元或滿6件即可免費獲得超人氣「冰棒套」，有全家藍綠條紋、台灣藍白拖等款式，套在冰棒上可防滴水凍手。

▲▼全家便利商店推出「夏日盛典冰品大賞–冰友總凍員」，還送限量話題「冰棒套」。（圖／業者提供）

▲全家「夏日盛典冰品大賞–冰友總凍員」即日起至4月28日登場。（圖／業者提供）

★全家冰品大賞

全家「夏日盛典冰品大賞–冰友總凍員」即日起至4月28日登場，網羅日韓果系、網紅台味、趣味口感，3大人氣陣容。日韓果系首推「JENA韓國青橘雪酪」帶有自然青橘香氣；「趣味口感系」則推薦「ROROMALLO抹茶風味烤布蕾敲敲冰」；「網紅台灣味」則有網紅古娃娃「WA!COOKIES」紅心芭樂茉綠奶蓋雪糕，呈現台式手搖飲風味。

▼全家冰品網羅日韓果系、網紅台味、趣味口感，3大人氣陣容。（圖／業者提供）

▲▼全家便利商店推出「夏日盛典冰品大賞–冰友總凍員」，還送限量話題「冰棒套」。（圖／業者提供）

凡於實體店舖購買指定冰品，任2件85折，任3件即可參加抽抽樂，最高有機會抽中「0元」，另有3件6折、3件7折、3件8折優惠。

▲▼全家便利商店推出「夏日盛典冰品大賞–冰友總凍員」，還送限量話題「冰棒套」。（圖／業者提供）

▲「冰棒套」，共有全家、橘貓、大麥町、藍白拖，4款造型。（圖／業者提供）

活動期間購買指定冰品任3件加19元，或任選6件即可免費獲贈限量話題「冰棒套」，共有全家、橘貓、大麥町、藍白拖，4款造型，套在冰棒上不僅防滴水凍手，也是社群正夯的擺拍神物。

▲▼全家便利商店推出「夏日盛典冰品大賞–冰友總凍員」，還送限量話題「冰棒套」。（圖／業者提供）

▲此波推出冰塊杯搭配料，現折5元。（圖／業者提供）

全家也觀察到，「便利商店自製調飲」成為Z世代熱衷的新風潮，「單人冰塊杯」更成為調飲的最佳載體，因此推出冰塊杯調飲優惠，凡購買ICE-CUP冰塊杯（25元）或全家22oz冰塊杯（15元），搭配指定常溫飲料、低溫飲料、酒類商品，可現省5元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼7-ELEVEN 雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋、思樂冰聯名「酷洛米KUROMI」推出新品、主題杯、周邊。（圖／業者提供）

▲7-11冰品聯名酷洛米。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN 聯名「酷洛米KUROMI」

7-ELEVEN迎接冰品旺季，聯名超人氣IP「酷洛米KUROMI」，打造夢幻紫色系冰品，其中雪淋霜霜淇淋此次推出「藍莓起司」口味，售價49元，原料使用奧地利產藍莓，結合丹麥的切達起司，口感柔和酸甜。

▲▼7-ELEVEN 雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋、思樂冰聯名「酷洛米KUROMI」推出新品、主題杯、周邊。（圖／業者提供）

▲酷聖霜霜淇淋則主打「野莓馬卡龍」口味。（圖／業者提供）

酷聖霜霜淇淋則主打「野莓馬卡龍」口味，售價59元，以經典美式綜合莓果結合法式馬卡龍，打造微酸微甜、清新細膩的層次風味，搭配酷聖石奶霜基底與瑞穗鮮乳，奶香濃郁。

活動期間購買雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋，任2支就贈送1個「KUROMI書籤」，數量有限，送完為止。

▲▼7-ELEVEN 雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋、思樂冰聯名「酷洛米KUROMI」推出新品、主題杯、周邊。（圖／業者提供）

▲思樂冰則推出「紫色莓好思樂冰」搭配感光變色杯。（圖／業者提供）

思樂冰則推出「紫色莓好思樂冰」，大杯39元、特大杯45元，酸甜莓果香氣，搭配感光變色杯，拿到陽光下還會有酷洛米驚喜現身；微醺可搭配變成大人的思樂冰，「紫色莓好思樂冰+傑克丹尼田納西威士忌(蘋果)」優惠價120元。

4月15日至5月12日期間「每周五六日」，凡購買雪淋霜、酷聖霜霜淇淋，憑uniopen聯名卡、icash2.0、icash Pay支付，可享「第二件半價」；思樂冰同步「全品項享第二杯半價」。

▲▼7-ELEVEN 雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋、思樂冰聯名「酷洛米KUROMI」推出新品、主題杯、周邊。（圖／業者提供）

▲購買此波聯名冰品，還可集點抽限量盲盒吊飾。（圖／業者提供）

同樣在4月15日至5月12日期間，購買思樂冰、酷聖霜霜淇淋、雪淋霜霜淇淋全口味，皆可參加集點活動，集滿4點+169元，就可兌換限量「KUROMI冰品絨毛吊飾盲盒」1個（共3款，隨機出貨）。集滿2點+29元，或集滿5點可免費兌換「思樂冰特大杯任口味」、「雪淋霜任口味」或「酷聖霜任口味」任選1件。

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