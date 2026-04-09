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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

華信盼停飛花蓮傅崐萁轟交通部　綠委反批藍卡78億鐵路改善新興計劃

▲▼立院國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

華信航空高雄、台中飛花蓮航線搭載率僅2、3成，業者盼停飛，引發國民黨團總召傅崐萁強烈反彈，更痛斥交通部放任失衡，花東交通權遭犧牲。對此，曾久居花蓮的民進黨團副幹事長陳培瑜今（9日）反批，傅崐萁只會丟包甩鍋到中央，把花蓮的交通問題全部丟給交通部，行政院去年就已經核准交通部一筆5年78億的鐵路安全改善計劃的新興計劃，但總預算至今仍被國民黨團丟包不審，前陣子718億新興計劃可以先行動支提案也未列入此計劃，是傅崐萁沒有把花蓮人想要一條安全回家的道路放在心裡。

華信航空高雄、台中飛花蓮航線搭載率僅2、3成，預計今年2航線恐虧損新台幣7000萬元，業者盼能停飛。國民黨團總召傅崐萁對此痛批，交通部放任失衡，花東交通權遭犧牲。華信以「載客率低、長期虧損」為由主張停飛，根本是本末倒置；交通部長期怠惰，才是真正讓航線走到今天的主因。

傅崐萁痛批，花東人要的很簡單——一條安全回家的路。但現在的政府卻給出最冷血的答案：不賺錢，就不飛。請交通部說清楚，你們到底是在保障人民回家的權利，還是在用獲利數字決定誰能回家？

民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜與副書記長吳沛憶今（9日）召開輿情回應記者會。陳培瑜表示，傅崐萁又在丟包，把花蓮的交通問題全部丟給交通部。行政院去年就已經核准交通部的一個提案「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計劃」，這是一個5年78億的計劃，計劃目標的第一項就是提升宜花東及南迴線鐵路營運安全、針對容易致災路段優先改善，這當然是交通部非常重要的年度新興計劃。

陳培瑜指出，但是很可惜的是國民黨立法院黨團在立法院不審總預算，到今天為止已經超過200天，因此這一筆5年78億的鐵路安全改善計劃當然沒有辦法如期展開，因此當然就是傅崐萁和整個國民黨黨團不願意給花蓮人一條安全回家的道路。

▲▼立委陳培瑜出席民進黨輿情回應記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨團副幹事長陳培瑜。（資料照／記者李毓康攝）

陳培瑜也提到，國民黨為了掩蓋不審總預算的過錯，在前一陣子提出了一個718億新興計劃可以先行動支的提案。在這一筆荒謬的預算提案當中傅崐萁竟然也沒有把宜花東鐵路改善計劃納入其中。

陳培瑜說，也就是說不論是一大包的總預算，或者是單獨提出來的新興計劃預算提案，傅崐萁都沒有把花蓮人想要一條安全回家的道路放在心裡。可是花蓮一旦有任何意外或者是遇到民航班機的調整，他就只會丟包甩鍋到中央，總之都不是他自己的錯。

陳培瑜直言，這就是傅崐萁一貫的手法，左手向中央討錢，而且只討他可以用來地方綁樁的錢；而右手又擋錢，不讓年度總預算可以好好在立法院審查。傅崐萁的兩面手法，需要讓更多人看見，也需要讓更多人明白！花蓮人值得更好的政策和對待。

 
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