光復鄉大華大全生態景觀工程　奪水患治理類優質獎

▲▼花蓮光復鄉大華大全（芙登溪）生態景觀池水環境改善工程奪「水患治理類」優質獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第二屆「台灣河川希望工程獎」4月2日於國立台灣大學舉行頒獎典禮，花蓮縣政府建設處辦理「大華大全排水（芙登溪）生態景觀池水環境改善工程」榮獲「水患治理類優質獎」，展現花蓮縣在防洪治理、水環境改善及永續發展上的具體成果，獲得評審高度肯定。

花蓮縣政府表示，近年受極端氣候影響，短延時強降雨事件日益頻繁，對地方排水系統及居民生命財產安全帶來挑戰。縣府持續檢討並改善縣內重要排水設施，透過整體規劃與分階段推動工程，逐步提升區域防洪韌性。本次獲獎工程即是在此背景下推動的重要水利建設成果之一。

本次獲獎之「大華大全排水（芙登溪）生態景觀池水環境改善工程」，於取得土地所有權人同意後，在芙登溪右岸新設滯洪池及水道，透過空間調整與設計，營造多樣化棲地環境，具小尺度恢復洪泛平原功能之意義。工程可提供洪水調蓄空間，用以延遲洪峰、降低下游排洪壓力，成為「土地共同承洪」並兼顧生態價值的優良示範案例。

評審指出，本案跳脫傳統以工程機能為導向之滯洪池設計，將滯洪池納入濕地生態系統加以規劃，透過設置淺灘、深水區及低水流路，形塑多樣水深與流速條件，營造魚類等水棲生物之棲息環境，兼顧防洪安全與生態復育功能。

▲跳脫傳統設計，將滯洪池納入濕地生態系統加以規劃，營造魚類等水棲生物之棲息環境，兼顧防洪安全與生態復育功能，獲評審肯定。

在維護管理方面，本案導入分級維護管理策略，劃設低、中、高維管區域，其中低維管區採自然演替方式，減少人工干預，展現將生態納入治理思維之創新作法。此外，透過辦理在地保種復育工作坊及環境教育活動，促進社區參與，強化地方連結，使兼具滯洪功能的濕地空間，成為「公民參與生態改善」的重要場域。

花蓮縣政府進一步表示，本案能於國家級濕地環境中，突破過往排水治理模式，成功整合滯洪調節、生態營造與在地協作機制，具高度示範價值與推廣潛力，此次獲獎不僅是對縣府團隊與相關單位努力的肯定，也為未來水利建設提供重要參考。

花蓮縣政府強調，未來將持續秉持「立足工程實踐與生態價值間之平衡」理念，推動兼顧防洪安全、生態保育與環境品質之水利建設，打造更具韌性與永續發展的宜居城市。

