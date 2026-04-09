鄭麗文訪陸！賴清德密集見美國跨黨議員　聚焦台美「和平靠實力」

▲總統賴清德接見美國聯邦眾院「共和黨研究委員會」國安任務小組主席諾恩（Zach Nunn）訪問團。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文自7日起，赴中國大陸展開「2026和平之旅」，並預計在10日與中共中央總書記習近平會面。至於總統賴清德，則於7日起，密集接見美國聯邦參眾院議員，包括：「共和黨研究委員會」國安任務小組主席諾恩（Zach Nunn）、美國聯邦眾議院眾議員費茲傑羅(Scott Fitzgerald)、芙朵恰克(Julie Fedorchak)、施瑞夫(Jefferson Shreve)，以及美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）等5人，皆聚焦台美合作，並倡議「以力量促進台灣和平」、對美軍售等議題。

鄭麗文自7日上午自台北松山機場出發，前往上海訪問。她在出發前於中央黨部召開中外記者會，並強調不管黨派、省籍，只要心中有台灣，只要真的愛台灣，不會有人希望台灣變成戰場；如果真心愛台灣，會抓住一絲的機會、所有的可能，讓台灣不被戰火的侵犯。

因此，鄭麗文希望透過此行，讓民進黨的朋友們了解，兩岸和平其實沒有這麼困難，只要有心，相信所有台灣人都希望此行能夠成功，因為他們可以把全世界最危險的地方，化為全世界最安全的地方。

▼國民黨主席鄭麗文8日晚間遊覽上海黃浦江夜景。（圖／記者陳冠宇攝）



訪團大陸行的第二天（8日）則是到南京中山陵謁陵，鄭麗文在謁陵結束後發表講話一度哽咽。她表示，兩岸之間就因為130年前的甲午戰爭，被日本帝國主義的大刀所砍劈的傷口，至今無法癒合，但中國的災難不僅是來自外部的帝國主義勢力，還有許多源自內部分歧所導致的自相殘殺。

鄭麗文指出，自2005前主席連戰的和平之旅，時隔21年她再度來到中山陵，踏上了392階的台階，看到了象徵三民主義的三大平台、五權憲法的五大設計，讓兩岸可以開始和解交流對話的九二共識，希望不要忘記創黨總理孫中山臨終前的叮囑「革命尚未成功，同志仍需努力」。

▲中共上海市委書記陳吉寧與國民黨主席鄭麗文，在「世界會客廳」舉行會見。 （圖／記者鄭佩玟攝）



相對而言，賴清德維持既有的路線與行程，7日上午因適逢「言論自由日」，他出席「鄭南榕殉道37周年追思紀念會」，在致詞時重申前總統蔡英文提出的「四個堅持」，永遠堅持民主自由的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途只有2300萬人可以決定。

此外，賴清德也重申，他2024年就任後，發表的「「和平四大支柱行動方案」，包括強化自己的國防力量、強化經濟韌性、和民主陣營並肩站在壹起，以及在對等、尊嚴下，台灣願意和中國進行交流合作，促進兩岸和平繁榮發展。

賴清德在談話中也強調，和平必須要靠實力，和平不可能靠獨裁者的賞賜，而且和平不只是單純沒有戰事，和平必須確保主權，維護人民多年來所追求的、得到的民主的生活體制，這才是真正的和平。此番談話，也被外界認為，是在回應鄭麗文的和平相關論述。

在行動方面，賴清德這幾天則密集與美國訪賓見面。賴清德7日接見美國聯邦眾院「共和黨研究委員會」國安任務小組主席諾恩（Zach Nunn）訪問團，成員也包括，美國聯邦眾議院眾議員費茲傑羅(Scott Fitzgerald)、芙朵恰克(Julie Fedorchak)、施瑞夫(Jefferson Shreve)等人。

在談話中，賴清德再次聚焦「台灣深知和平要靠實力」，實力必須具有韌性，並承諾政府會持續加強台美合作，確保國家安全，對於台海穩定及區域和平的承諾跟決心不會改變。

▼賴清德總統8日下午接見「美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）訪問團」。（圖／總統府提供）



諾恩則表示，代表團此行訪問台灣，從華府帶來明確訊息，就是美國對台灣的堅定支持。他表示，RSC為美國國會最大黨團，擁有190位成員，涵蓋多數共和黨議員，長久以來堅信美國國家安全與台美兩國繁榮的第一道防線位於印太地區，而台灣正是此安全架構的核心。

接著，賴清德於8日接見美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）訪問團。值得注意的是，班克斯一直以來高度關切台灣的國防議題，他參與了37位跨黨派參眾議員聯名致函，關切1.25兆台灣國防特別預算在立法院遭到藍白卡關的議題。

賴清德在談話中表示，班克斯參議員長期堅定支持台灣，特別是在關鍵時刻，以具體行動展現對台灣強而有力的支持。他說，多年來班克斯參議員非常關注印太安全情勢，特別是在聯邦眾議員任內，曾領銜提出『以力量促進臺灣和平法案』及『臺灣武器出口法案』等眾多議案，大力支持臺美安全合作、提升臺灣自我防衛力量，對此表達由衷感謝」。

班克斯參議員致詞時則說，無論中共如何施壓，世界終將看見真相，台灣之所以重要在於民主傳承，台灣對現代全球經濟及共享繁榮至關重要，也是自由開放印太地區不可或缺的夥伴。

班克斯表示，川普總統主張編列1兆5,000億美元國防預算，大幅增加美國國防支出；而賴清德同樣展現領導力，推動提升臺灣國防支出，以保障人民安全。但他也強調，台灣的立法院也應發揮應有功能，通過特別預算，向中國及國際社會清楚傳達臺灣對「以實力維持和平」的堅定立場。